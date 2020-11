Fred VanVleet veut remplir son compte en banque pendant la Free Agency : gagner des titres c’est cool, la moula c’est mieux

Fred VanVleet a été clair sur ses intentions : il a suffisamment mangé des pâtes au beurre pendant ses dernières saisons à Toronto. Pour la saison prochaine, il veut un gros contrat bien juteux.

Honnêteté quand tu nous tiens. Si beaucoup de joueurs – surtout les vétérans – qui se retrouveront agents libres pendant la Free Agency dans un peu plus d’une semaine semblent prêts à signer un contrat un peu moins important pour jouer le titre de champion, Fred VanVleet ne fait définitivement pas tout comme tout le monde. Invité dans le désormais célèbre podcast de J.J.Redick « The Old Man and the Three », le meneur des Raptors a joué la carte de l’honnêteté et a annoncé publiquement la franchise qu’il souhaitait rejoindre cet automne : le FC Billets Verts. Titré en 2019, le joueur de 26 ans qui sera l’un des agents libres les plus demandés dans les semaines à venir a décidé de soigner les relations avec son banquier et a fait du nombre de zéros présents sur le chèque de ses prétendants un critère principal pour choisir sa future destination. Coté Raptors, le ton est donné : s’ils souhaitent conserver le bon Fredo, il va falloir sortir un peu plus que les 18 millions qu’ils ont mis sur la table sur les deux dernières saisons.

« Je vais essayer d’être payé (à ma juste valeur ndlr). Je n’ai pas peur de le dire. J’ai gagné un titre, et maintenant, c’est le moment d’encaisser l’argent. J’ai 26 ans. Je ne suis en NBA que depuis quatre ans, mais j’ai l’impression que je suis sur le point de m’épanouir encore plus, avec un rôle de leader. »

Non drafté en 2016, on peut résumer les quatre ans de FVV en NBA en deux mots : forte, et progression. La différence de statut entre la première saison de Fred sous le maillot des Raptors en 2016-17 et celle de 2019-20 est impressionnante, lui qui est passé d’un jeune joueur qui avait parfois la chance de sortir du banc à vrai titulaire indiscutable chez le champion en titre, et capable de claquer une saison à 17,6 points, 3,8 rebonds, 6,6 passes. Après une véritable éclosion face aux Warriors pendant les Finales 2019 et une confirmation cette année, VanVleet a vu sa cote grimper et est donc légitimement candidat à un gros contrat dans une franchise, et il ne s’en privera pas. Encore plus que cela, il souhaiterait continuer sa progression en terme de responsabilités et se sent capable de devenir le vrai leader d’une équipe, après plusieurs campagnes bien trop souvent dans l’ombre de Kyle Lowry. Si Toronto pourrait bien aligner le montant demandé pour conserver son shooter d’élite, d’autres franchises sont également mentionnées pour pouvoir absorber ce gros contrat. Et qui d’autre que les copains de New York pour aller faire un all-in sur le meneur d’1,85 m ? Les Knicks, au même titre qu’une équipe comme les Suns, auraient en effet l’espace disponible pour voir débarquer Fredo, reste à voir qui sera le plus généreux.

Le titre, les Playoffs, tout ça c’est bien sympa. Mais à quoi bon si on doit rouler en Fiat Panda ? Pour Fred VanVleet, les intentions sont posées : qui veut du meneur de 26 ans devra aligner les ronds pendant la Free Agency 2020.

Source : Youtube – The Old Man and the Three