Russell Westbrook demande à quitter Houston : réaction à chaud en direct ! Replay d’un live improvisé

Aux alentours de 2h du matin, un Daily Draft Recap devait tomber. Quand soudain… Russell Westbrook qui annonce son envie de quitter les Rockets ! Il fallait donc réagir en direct, sur Twitch.

C’est la bombe de la nuit. La star des Rockets Russell Westbrook, arrivé à l’intersaison 2019 en échange de Chris Paul pour épauler son copain James Harden, veut faire ses valises. Boum. On connaissait les inquiétudes des deux stars par rapport à la direction prise par les Fusées récemment, on connaissait la possibilité par rapport à une demande de transfert d’un ou des deux joueurs, mais on ne pensait pas que ça allait tomber genre tout de suite. Mais si, car la NBA est un monde fantastique où on ne s’ennuie jamais. Du coup, oui, juste après le traditionnel Daily Draft Recap, Bibi est parti pour 30 minutes d’analyse sur cette demande de transfert de Russ, parce qu’on a qu’une vie.

Pour ceux qui étaient en train de dormir, vous pouvez revivre ce live improvisé à travers le replay. C’est parfait en attendant un Apéro XXL qui reviendra en profondeur sur ce dossier.