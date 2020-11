Daily Draft Recap : Chris Paul aux Suns, c’est fait !

Nouveau petit concept maison, sur la chaîne YouTube de TrashTalk ! En cette période de confinement, et à quelques jours de la Draft 2020, on s’est dit qu’il serait idéal de vous proposer un récapitulatif des grandes informations liées à la prochaine Draft, sous un format vidéo. Toc toc, dites bonjour au Daily Draft Recap !

Le Daily Draft Recap, c’est une vidéo d’une vingtaine de minutes dans laquelle vous pouvez retrouver toutes les grandes news qui traînent sur la planète basket. Certes, le monde est globalement sur pause, mais le monde du basket continue à avancer et les managers se pressent à l’approche de la Draft 2020. Ainsi, les rumeurs de transferts refont surface, les annonces de sélection pointent leur nez, et les surprises se faufilent dans les dossiers de plusieurs franchises. Dans l’épisode du jour ? On parle évidemment de l’arrivée de Chris Paul à Phoenix, grosse bombe de cette première soirée de marché des transferts, mais également du bouillant dossier James Harden, de Serge Ibaka, ou encore des mouvements à venir du côté de Detroit après un premier trade effectué hier en début de soirée. On perd pas de temps, la journée n’est même pas finie qu’il faut déjà… commencer la suivante, la vida loca comme dirait Carles Puyol.

Bonne émission à toutes et à tous, et n’hésitez pas à nous donner votre avis sur les sujets abordés !