Officiel : Chris Paul envoyé chez les Suns pour ramener Phoenix en Playoffs, la saison 2020-21 est lancée !

Enfin, en-fin ! Après avoir attendu 18h comme des morts de faim, il a fallu patienter plus d’une heure pour voir un transfert tomber dans notre chère NBA. Mais ça valait le coup car le premier domino qui est tombé se nomme tout simplement Chris Paul. BOUM !

Shams Charania de The Athletic a pris de vitesse le Woj pour annoncer la nouvelle sur son compte Twitter : CP3 va donc poursuivre sa carrière NBA du côté de l’Arizona (en compagnie d’Abdel Nader selon ESPN) puisqu’il vient de se faire transférer chez les Suns par le Thunder. C’est une rumeur qui avait pris de l’ampleur ces derniers jours, c’est désormais officiel. En retour, Oklahoma City récupère le meneur vétéran Ricky Rubio, l’ailier Kelly Oubre Jr., l’arrière de 23 piges Ty Jerome, un illustre inconnu nommé Jalen Lecque, ainsi qu’un choix de premier tour de Draft 2022. Ce choix de premier tour est protégé 1-12 en 2022, 1-10 en 2023, 1-8 en 2024 et non protégé en 2025. En gros, on a là les différents scénarios. Si les Suns ont le pick 1 à 12 en 2022, ils le gardent et ça transfère les droits sur l’année suivante jusqu’à ce que le Thunder récupère ce choix de Draft.

OFFICIEL ! 🚨 Suns ➡️ Chris Paul Thunder ➡️ Ricky Rubio, Kelly Oubre, Ty Jerome, Jalen Lecque et le 1er tour de la Draft 2022 ! pic.twitter.com/0VMacWGk4c — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 16, 2020

Avec ce transfert, les Suns viennent officiellement de changer de statut. En galère depuis de nombreuses années mais plutôt prometteuse la saison dernière avec notamment cette magnifique bulle (bilan de 8-0 chez Mickey), l’équipe de Phoenix se positionne désormais comme un candidat réel pour les Playoffs dans la terrible Conférence Ouest, ce qui peut permettre d’attirer du monde en plus. Chris Paul a retrouvé son niveau All-Star en 2019-20 et malgré un âge avancé (35 ans), il reste un véritable maestro qui représente une grosse upgrade de Rubio à la mène. Avec Devin Booker, Deandre Ayton, Mikal Bridges et Cie, le potentiel des Suns est très très intéressant et Cipi Fruit est le genre de mec qui peut faire franchir un gros cap à la franchise de l’Arizona. On a vu ce qu’il a pu faire avec le Thunder l’an passé, lui qui a réussi à mener OKC en postseason alors que personne ne s’y attendait. De plus, c’est aussi un gros message envoyé à Booker, et la fin des rumeurs le concernant. On le sait, la pépite veut participer aux Playoffs le plus vite possible et l’arrivée de Paul, intéressé par une venue dans le désert, va clairement dans ce sens. D’un point de vue financier, les Suns récupèrent donc le contrat Triple XL de CP3, mais il n’est que de deux saisons (1 + 1, plus de 85 millions en tout) donc ça ne plombe pas non plus Phoenix sur le long terme. Pour atteindre le niveau supérieur, ça peut clairement le faire.

Côté Thunder, le message est clair également. Après le transfert de Dennis Schroder, Sam Presti continue son projet de reconstruction et récupère notamment dans cet échange un ailier talentueux et prometteur avec Kelly Oubre Jr. (qui rentre dans sa dernière année de contrat), ainsi qu’un premier tour de Draft. La franchise d’Oklahoma City est blindée en picks jusqu’en 2058 et possède en plus une base déjà solide pour reconstruire avec Shai Gilgeous-Alexander et d’autres éléments. Encore un coup de maître pour Presti, qui vient donc de récupérer une belle contrepartie en échange de CP3 et son contrat, qui avait lui-même été obtenu dans le transfert de Russell Westbrook à l’été 2019.

Cela fait une décennie que les Suns n’ont pas atteint les Playoffs. Il faut absolument que ça s’arrête, et l’arrivée de Chris Paul devrait donner un gros coup de boost à une équipe talentueuse qui ne demande qu’à progresser. Phoenix est officiellement de retour dans la danse !

Source texte : The Athletic

OKC has traded Chris Paul to Phoenix for Ricky Rubio, Kelly Oubre, Ty Jerome, Jalen Lecque and draft compensation, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. https://t.co/QA1hoZlxzM — Shams Charania (@ShamsCharania) November 16, 2020