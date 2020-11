Kentavious Caldwell-Pope va débarquer sur le marché des agents libres : un 3&D bagué dispo, qui est intéressé ?

On continue notre tournée des player options. Au menu de ce papier, Kentavious Caldwell-Pope, qui possédait une option de 8,4 millions de dollars pour la saison à venir. Comme prévu, il a décidé de la décliner pour devenir agent libre.

C’était prévu car l’ami KCP reste sur une campagne de Playoffs plutôt solide, lui qui a apporté une contribution importante dans le parcours victorieux des Lakers avec 10,7 points, 2,1 rebonds et 1,0 interception de moyenne à quasiment 38% de réussite derrière l’arc. On se souvient en particulier de son Game 4 en Finales NBA face au Heat, où il a marqué 15 points avec des paniers importants dans le money time, avant d’enchaîner avec deux perfs à 16 et 17 pions. De quoi viser plus que les 8,5 millions que propose sa player option. Résultat, Caldwell-Pope fera bien partie de la liste des agents libres 2020 selon Shams Charania de The Athletic. À 27 ans et avec son profil 3&D, Kentavious devrait intéresser quelques équipes et selon l’insider, il serait assez ouvert aux différentes offres potentielles. Est-ce que ça signifie obligatoirement un départ de Los Angeles ? Pas si vite, car les Lakers possèdent ses Bird Rights et peuvent donc lui proposer un joli contrat malgré un salary cap déjà bien rempli. N’oublions pas non plus que KCP est un client de Klutch Sports, l’agence de Rich Paul qui représente bien évidemment LeBron James. À voir jusqu’où les Lakers sont prêts à aller pour le conserver sans se mettre trop dans le rouge non plus financièrement, mais le camp Caldwell-Pope sait que c’est le moment de capitaliser, d’autant plus qu’il avait laissé filer 80 millions il y a trois ans. Y’a des billets verts à récupérer.

Sur cette Free Agency 2020, peu d’équipes possèdent véritablement de la marge salariale pour s’attacher les services de KCP, qui visera sans doute un salaire annuel autour des 12 millions (c’est-à-dire au-dessus de la mid-level exception) et ce sur plusieurs saisons. Mais Atlanta fait notamment partie de ces franchises qui ont de l’argent à dépenser et l’apport d’un gars expérimenté comme Caldwell-Pope pourrait être intéressant à cette jeune formation. De plus, Kentavious est originaire de Thomaston, une petite ville de l’État de Géorgie, et a porté les couleurs de l’université d’UGA avant de débarquer en NBA. La piste des Hawks, visiblement intéressés par KCP, semble donc assez crédible. Pour en revenir aux Lakers, le futur départ de Danny Green vers le Thunder pourrait faire de Caldwell-Pope l’une des priorités de l’intersaison, car ils savent qu’ils ont besoin de monde avec ce profil 3&D. La preuve, ils se positionnent déjà sur le dossier Wesley Matthews alors que la Free Agency n’a même pas encore commencé. De plus, les Angelinos ne pourront pas dépenser autant d’argent sur un autre joueur que KCP vu leur situation salariale, ce qui signifie que ça sera difficile de trouver un joueur d’une valeur similaire avec les ressources à disposition.

Sur le marché des agents libres en cette fin novembre, Kentavious Caldwell-Pope fera partie des dossiers intéressants de l’intersaison. Est-ce que ça continue aux Lakers pour jouer le back-to-back ? Est-ce que c’est le moment de partir pour décrocher peut-être un plus gros contrat, avec un autre challenge en prime ? Réponse dans les jours à venir.

Source texte : The Athletic