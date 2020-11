La course continue pour Jrue Holiday, avec les Nuggets potentiellement en pole : un backcourt avec Murray, ça serait régalade

Comme vous le savez, le dossier Jrue Holiday fait partie des grandes affaires à suivre durant l’intersaison 2020. On en parle pratiquement un jour sur deux, et de nombreuses équipes sont sur le coup. Aujourd’hui, on s’intéresse plus précisément aux Nuggets, qui feraient partie des candidats très sérieux pour récupérer le meneur des Pelicans.

En cette période intensive de rumeurs et alors que le marché des transferts va ouvrir ce lundi, il faut savoir faire le tri dans les infos et autres bruits de couloir. Qu’est-ce qui est crédible ? Qu’est-ce qui sort de nulle part pour faire du buzz ? Sur le dossier Jrue Holiday, on entend évidemment beaucoup de choses sachant que les Pelicans cherchent à le transférer, mais difficile d’ignorer Denver comme potentielle destination de vacances pour le joueur de la Nouvelle-Orléans. Car les Nuggets étaient déjà sur le coup lors de la trade deadline de février et vu leur parcours dans la bulle (qualification en Finales de Conférence Ouest), ils vont continuer d’être agressifs pour essayer de se renforcer. Si l’on en croit Chris Mannix de Sports Illustrated, un nom respecté dans l’univers NBA, les hommes du Colorado représenteraient « une forte menace » pour les autres franchises souhaitant acquérir les services d’Holiday. L’intérêt envers ce dernier est grand avec de nombreuses équipes sur le coup à travers la Ligue, mais la présence de jeunes joueurs prometteurs chez les Nuggets pourrait faire la différence sachant que NOLA recherche des jeunots et des picks de draft pour construire au mieux autour de Zion Williamson et Brandon Ingram. On pense en particulier à Bol Bol, qui pourrait être intégré avec du Will Barton et/ou du Gary Harris dans un potentiel échange mentionné par le Denver Post récemment. Et puis évidemment, il y a toujours Michael Porter Jr., même si les Nuggets ne voudront sans doute pas le lâcher, Jrue à la clé ou pas.

Jrue Holiday continues to generate significant league-wide interest, with several teams attempting to get into the top-ten to acquire a pick needed to deal for Holiday. Several team execs say the Nuggets, armed with young talent to trade, are a strong threat. — Chris Mannix (@SIChrisMannix) November 15, 2020

Ce qui pourrait faire la différence d’après Mannix, c’est la capacité de l’une des équipes intéressées par Holiday à récupérer un choix dans le Top 10 de la Draft NBA 2020. Plusieurs d’entre elles chercheraient actuellement à monter dans la Draft histoire d’obtenir ce fameux pick qui pourra ensuite être refourgué aux Pels, qui l’accueilleront avec plaisir. D’ici à mercredi, il faudra donc surveiller les potentiels mouvements à ce niveau-là. À l’heure de ces lignes, les Nuggets possèdent le 22è choix de la Draft 2020, un choix qui pourrait être utilisé pour trade up dans un premier temps avant de revenir à la table des discussions avec la Nouvelle-Orléans, ou qui pourrait être inclus dans un potentiel package comme celui cité au-dessus. À voir mais la franchise du Colorado semble plutôt bien placée pour récupérer Jrue Holiday très bientôt. Et si l’ami Jrue débarque à Denver, on se dit que les Nuggets pourraient être particulièrement relous à jouer en Playoffs en 2021. Car un backcourt avec Jamal Murray associé à un Nikola Jokic dans la raquette, on peut dire que ça joue un peu au basket. Avec ses qualités de two-way player, son expérience (30 ans, 11 saisons NBA) et son sens du collectif, Holiday apporterait un plus indiscutable à une équipe très ambitieuse, une équipe bien décidée à surfer sur la vague de la bulle. Cependant, il ne faut pas oublier la situation contractuelle d’Holiday, avec deux ans de contrat restants et une player option qui peut lui permettre d’être agent libre dans quelques mois seulement.

Niveau fit, ça colle bien. Niveau contrepartie, les Nuggets ont des petites choses à proposer aux Pelicans, même si ça demande sans doute un effort supplémentaire. Affaire à suivre de très près donc, mais on vous conseille de garder Denver dans un coin de la tête.

Source texte : Sports Illustrated