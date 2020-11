Bruce Brown envoyé à Brooklyn contre Dzanan Musa et du tour de Draft : le Woj se fout des horaires, les Nets… préparent le terrain

L’ouverture du grand bordel des trades en NBA est prévue pour ce soir à 18h ? Adrian Wojnarowski s’en balance et envoie de la bombe à 15h. Premier mouvement de la journée ? Bruce Brown quitte Detroit et rejoint les Nets, qui envoient pour leur part Dzanan Musa et un second tout de Draft 2021. Zéparti !

WOJ BOOOOOOOOMB ! Voici les deux mots que vous risques de voir passer dans vos smartphones dans les prochaines heures. Début officiel des hostilités dans quelques heures mais un premier trade est donc tombé en pleine digestion du gratin dauphinois, à l’heure où, justement, on avait prévu de souffler cinq minutes. Le trade en question ? Juste ci-dessous, voyez donc ça :

The Detroit Pistons are trading G Bruce Brown to the Brooklyn Nets for F Dzanan Musa and a 2021 second-round pick, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 16, 2020

Ce bon vieux Bruce Brown qui rejoint les Nets contre un Musa bien gentil mais dont pas mal de monde se fout ? Ne faîtes pas semblant de ne pas comprendre, ce genre de move nous tease bien évidemment un grand chambardement à venir du côté de Brooklyn, avec des Nets qui commencent peut-être à assembler les futurs pièces d’un énorme trade qui amènera… un barbu célèbre en ville. Les Pistons perdent un vrai soldat, l’un des seuls à avoir « tenu la baraque » la saison passée, mais on s’est compris, c’est bien du côté des Nets que la hype monte. Bruce Brown aura-t-il le temps de défaire son sac ? Son départ des Pistons valide-t-il l’envie de Troy Weaver d’ajouter un playmaker sur les lignes arrières de Detroit à la Draft (Lamelo Ball ? Killian Hayes ? Tyrese Haliburton ?) Son arrivée à Brooklyn signifie-t-elle également le probable départ de… Spencer Dinwiddie ? Ou son.. propre départ ? Et puis merde, Adrian Wojnarowski va-t-il nous laisser respirer trente secondes avant le mois de décembre ? Rien n’est moins sûr mais quoiqu’il arrive, cette mini-opération marque le grand départ de la semaine incroyable qui s’annonce en NBA.

Bruce Brown quitte donc les Pistons mais il y a fort à parier qu’il ne sait lui-même pas où il sera demain. De l’air de l’air, ça vient de commencer et c’est parti pour du grand n’importe quoi, et c’est la NBA qu’on aime.