Mock Draft 2020 made in TrashTalk : on annonce nos picks 1 à 15 ! Apéro TrashTalk

Bonjour, nous sommes le lundi 16 novembre 2020. Dans deux jours, c’est la Draft (oui, cette phrase est bien réelle). Et qui Draft dit Mock Draft, où chacun se mouille sur l’ordre de sélection des joueurs au cours de la grande soirée. Bien entendu, on s’est pris au jeu.

Si vous aussi vous aimez débattre et prendre l’Apéro, c’est ICI qu’il faut vous abonner !

C’est l’heure ! La Mock Draft 2020 de TrashTalk est bien là. Plus que quelques heures avant la Draft 2020, l’occasion de se pencher enfin sur l’ordre dans lequel les jeunots seront sélectionnés ce mercredi 18 novembre. Qui vous avez dans votre Top 15 ? À quoi ressemblera le Top 3 ? Où ira Killian Hayes ? Et quelles surprises attendre le soir de la cérémonie ? Voici le genre de questions qu’on se pose aujourd’hui alors que le grand événement approche à grands pas. Un événement qui s’annonce imprévisible avec des joueurs qui peuvent tomber n’importe où. Et ça, ça rend les choses particulièrement intéressantes, d’autant plus que vous connaissez la devise, mercredi c’est panzani.

Mais le lundi, c’est plutôt couteau, fourchette et grosse émission pour bien démarrer la semaine ! On attend vos choix dans les commentaires !