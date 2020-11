Les highlights 2019-20 d’Isaac Okoro : attention, elite defenseur qui ne demande qu’à apprendre à shooter

Du 9 au 16 novembre, TrashTalk glisse tranquillement vers l’évènement de l’automne : la NBA Draft 2020. Chaque jour un profil en vidéo, et chaque jour quelques minutes de highlights pour vous faire une petite idée des phénomènes qui débarqueront bientôt dans la Ligue. Parce qu’il ne faut plus traîner, parce que la NBA est – déjà – bientôt de retour. Aujourd’hui, direction Auburn University pour découvrir le probable meilleur défenseur de cette cuvée : Isaac Okoro

Et le petit lien utile pour retrouver le profil en vidéo, sur ta chaîne YouTube préférée bien sûr

C’est l’histoire du lapin Duracell mais version basket. Un body incroyable, une activité incessante, une énergie débordante, et un profil qui plait à un paquet d’observateurs. Pas forcément le meilleur shooteur de l’histoire car plus proche d’un Michael Kidd-Gilchrist que d’un Ray Allen, mais Isaac n’est pas non plus un manche balle en main. Pour beaucoup NBA ready de par son niveau défensif, Okoro devrait atterrir à la Draft entre les places 4 et 10, les besoins de playmaking des Pistons ou des Bulls laissant imaginer une bataille entre Cleveland, New York ou Washington pour se le récupérer, à moins qu’un ou deux trades ne permettent à une usine de développement style Spurs de le gratter au buzzer. Deux vidéos aujourd’hui, parce que c’est trop facile de faire passer ton cousin Gontran pour Klay Thompson avec uniquement des tirs rentrés, alors pour vous nourrir on vous balance aussi quelques uns de ses exploits défensifs, parce que ça, c’est du concret.

Boule d’énergie au service du collectif et de la défense ? Entre ici Isaac Okoro, tu as tout pour devenir l’un des chouchous du peuple.

Mais en vrai, c’est surtout celle-là qui nous intéresse :