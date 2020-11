Draft NBA 2020 : Isaac Okoro, le profil complet ! Apéro TrashTalk

La Draft 2020 ayant lieu le 18 novembre prochain, il est important de savoir qui sont les plus gros cracks de cette cuvée. Ainsi, chaque jour, retrouvez un profil vidéo en détail sur la chaîne YouTube de TrashTalk. Comme ça vous pourrez briller en société, en répétant tout ce qu’on dit parce que c’est de bonne guerre. Au menu du jour ? Isaac Okoro.

Qui est-tu Isaac Okoro ? From Auburn University, la même cour de récré que Charles Barkley notamment, Isaac fait partie des chouchous d’un paquet de franchises à deux jours de la Draft. Véritable pile électrique et pour certains déjà prêt à être un elite défenseur dès sa saison rookie, poke Matisse Thybulle, Isaac devrait sortir entre les places 4 et 8 de sa cuvée et pourrait envoyer du lourd dès ses premiers pas en NBA. Ca parle de Jimmy Butler, Ron Artest ou Andre Iguodala au niveau des comparos, attention tout de même à ne pas devenir non plus un Andre Roberson survitaminé, voire à un Marcus Smart à ses débuts. Vous l’aurez compris, si dans sa partie de terrain le gamin présente de sacrées garanties, c’est beaucoup plus compliqué au niveau du tir qu’il faudra taffer très vite. Rien n’est gravé dans le marbre, rappelez-vous les skills de Butler à ses débuts, mais en tout cas c’est une pépite qui arrivera très vite sur vos écrans nocturnes, un type qui fait passer l’effort et le collectif avant les stats, tout ce qu’on aime comme dirait l’autre. On en parle ? Allez zou, on en parle.

Bonne émission à toutes et à tous, et n’hésitez pas à nous donner votre avis sur les projections abordées ! Demain, on se retrouve dans une nouvelle vidéo profil de la Draft 2020.