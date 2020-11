Draft NBA 2020 : Killian Hayes, le profil complet ! Apéro TrashTalk

La Draft 2020 ayant lieu le 18 novembre prochain, il est important de savoir qui sont les plus gros cracks de cette cuvée. Ainsi, chaque jour, retrouvez un profil vidéo en détail sur la chaîne YouTube de TrashTalk. Comme ça vous pourrez briller en société, en répétant ce qu’on dit que vous aimez bien. Aujourd’hui ? Vive la France, et veuillez accueillir Killian Hayes.

Si l’on oublie le fait que, ça y’est, un Killian a également envahi l’espace basket (ça rajeunit pas tout ça), tous les voyants sont au vert pour Kiki. Considéré comme un potentiel podium de cette Draft 2020 il y a encore quelques semaines, l’ancien choletais a depuis dégringolé un chouïa dans les mocks drafts mais reste l’un des joueurs frissons de cette cuvée 2020, surtout si vous êtes nés entre les six arêtes de l’Hexagone. Entre la sixième et la dixième place voilà en tout cas le range dans lequel devrait tomber Killian mercredi, grâce à un profil que l’on compare parfois à celui de D’Angelo Russell et un body de grand meneur athlétique, de poste 1/2 déjà taillé pour faire du sale en NBA. Ca valait bien 30 minutes en écran splité entre les deux Youtubeurs les plus influents de Châteauroux, en attendant de commenter les premières perfs du Frenchie dans la Grande Ligue.

Bonne émission à toutes et à tous, et n’hésitez pas à nous donner votre avis sur les projections abordées ! Demain, on se retrouve dans une nouvelle vidéo profil de la Draft 2020.