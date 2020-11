Draft NBA 2020 : Obi Toppin, le profil complet ! Apéro TrashTalk

La Draft 2020 ayant lieu le 18 novembre prochain, il est important de savoir qui sont les plus gros cracks de cette cuvée. Ainsi, chaque jour, retrouvez un profil vidéo en détail sur la chaîne YouTube de TrashTalk. Comme ça vous pourrez briller en société, en répétant ce qu’on dit que vous aimez bien. Au menu du jour ? Obi Toppin.

Plus que trois jours avant la grande soirée du mois de novembre, on parle de la Draft bien sûr, pas de la Jean Guile, et on passe aujourd’hui au profil… d’Obi Toppin. 22 ans déjà pour l’ailier attendu entre les places 4 et 10 de cette cuvée 2020, et au moins autant d’espoir… que de craintes le concernant. On parle d’un scoreur peut-être elite, au physique solide et incroyablement violent sur ses attaque du cercle, mais dont le potentiel apparait limité, notamment au niveau du mot polyvalence qui semble ne pas faire partie de son vocabulaire. Les Bulls et les Cavs paraissent en première ligne pour attirer l’ancien de Dayton et ses skills offensifs, et Obi sera quoiqu’il arrive l’un des visages à surveiller dès la reprise. Obi-Win ou Obi-Lose, surcote incroyable ou talent indéniable qui évolue sous les radars mais dans tous les cas monstre physique destructeur d’arceau, Toppin divise avant même son arrivée dans la Ligue mais verra sans aucun doute son nom appelé parmi les premiers mercredi soir. On en parle ? Allez, on en parle.

Bonne émission à toutes et à tous, et n’hésitez pas à nous donner votre avis sur les projections abordées ! Demain, on se retrouve dans une nouvelle vidéo profil de la Draft 2020.