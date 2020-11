Les highlights 2019-20 d’Obi Toppin : prenez garde, c’est un vrai buffle qui va bientôt débarquer dans vos vies

Du 9 au 16 novembre, TrashTalk glisse tranquillement vers l’évènement de l’automne : la NBA Draft 2020. Chaque jour un profil en vidéo, et chaque jour quelques minutes de highlights pour vous faire une petite idée des phénomènes qui débarqueront bientôt dans la Ligue. Parce qu’il ne faut plus traîner, parce que la NBA est – déjà – bientôt de retour. Aujourd’hui, direction Dayton, Ohio, pour embarquer avec l’un des avions de chasse les plus attendus de cette Draft : Obi Toppin.

Et le petit lien utile pour retrouver le profil en vidéo, sur ta chaîne YouTube préférée bien sûr

Il est grand, il est athlétique, il est au dessus de ses défenseurs, il a de longs bras, de longues jambes. Il est costaud, rapide, puissant. On ne vous parle pas de Blake Griffin, Kenyon Martin ni même d’Amar’e Stoudemire mais bien du petit Obi Toppin, projeté dans quelques jours dans le Top 5 d’une Draft indécise comme peu l’ont été avant elle. Attaquant polyvalent et spectaculaire mais défenseur modeste, Obi semble déjà prêt à se la donner chez les grands et les images ci-jointes ne contrediront pas ce constat. Toujours plus loin toujours plus haut comme le chantait jadis un groupe légendaire, mais Toppin devra très vite faire ses preuves car à déjà 22 piges le temps presse. Du côté de Chicago ? Cleveland ? New York ? Suspense, et à défaut de résultats immédiats les Top 10 NBA devraient rapidement faire la connaissance de la bête.

Monstre physique, gestuelle à la Shawn Marion, NBA ready mais déjà 22 ans sur le gâteau. Faîtes ce que vous voulez avec ça mais en tout cas, ces neuf minutes de highlights nous rappellent quelques glorieux aînés et ça, c’est un sacré motif d’espoir.