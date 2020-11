Les highlights 2019-20 de Killian Hayes : on se retrouve mercredi prochain pour chanter la Marseillaise

Du 9 au 16 novembre TrashTalk glisse tranquillement vers l’évènement de l’automne : la NBA Draft 2020. Chaque jour un profil en vidéo, et chaque jour quelques minutes de highlights pour vous faire une petite idée des phénomènes qui débarqueront bientôt dans la Ligue. Parce qu’il ne faut plus traîner, parce que la NBA est – déjà – bientôt de retour. Aujourd’hui, cocorico, parce qu’on se focus sur notre prospect national attendu le plus haut dans la cuvée : Killian Hayes.

En toute objectivité française, il est temps de vous présenter l’un des tous meilleurs joueurs de cette cuvée 2020. Notre Kiki national a 19 ans et semble parti pour se bagarrer avec Deni Avdija pour être l’Européen choisi le plus haut lors de la cérémonie Zoom du 18 novembre. En 2019-20, le Frenchie a rayonné sur le championnat professionnel allemand et en EuroCup avec son équipe d’Ulm. Du coup, histoire de passer une bonne journée, on est obligé de se caler 19 minutes de pur bonheur avec les meilleures actions de Hayes de la saison dernière. 33 matchs, 12,8 points, 6,6 assists et 45,5 % au shoot de moyenne, le meneur de 1,95 m a montré qu’il était plutôt doué quand il s’agissait de tenir la gonfle, et de faire les bons choix avec. Du QI basket, de la qualité de passe, un joli shoot extérieur et globalement un très beau toucher, ça entraîne des comparos toutes trouvées avec des joueurs comme D’Angelo Russell, malgré la coupe de cheveux moins travaillée. Ah, et puis on sait que vous êtes inquiets pour son intégration aux US : les Français et la langue de Shakespeare tout ça tout ça. Pas de souci, le petit est bilingue et possède la double nationalité. Ça peut sentir bon le Français le plus haut drafté de l’histoire cette affaire.

En France c’est simple : si tu es sportif et que tu t’appelles Killian – peu importe l’orthographe, tu es un futur crack. Avec son talent indéniable, notre Kiki semble avoir tapé dans l’œil d’un paquet de franchises et, sauf grosse surprise, ne devrait pas être choisi en dehors du Top 10. Il fait comment le coq déjà ?