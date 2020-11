Les highlights 2019-20 de James Wiseman : trois petits matchs, des grosses stats et le tour est joué

Du 9 au 16 novembre TrashTalk glisse tranquillement vers l’évènement de l’automne : la NBA Draft 2020. Chaque jour un profil en vidéo, et chaque jour quelques minutes de highlights pour vous faire une petite idée des phénomènes qui débarqueront bientôt dans la Ligue. Parce qu’il ne faut plus traîner, parce que la NBA est – déjà – bientôt de retour. Aujourd’hui, troisième larron avec un nom évoqué bien souvent dans le podium et qui semble apprécié en Californie : James Wiseman.

Et le petit lien utile pour retrouver le profil en vidéo, sur ta chaîne YouTube préférée bien sûr

Si vous avez l’impression que c’est quasiment tout le temps les mêmes maillots en face de James Wiseman, ne vous inquiétez pas c’est normal. Parce qu’aujourd’hui on vous propose le premier highlight de saison complète qui a plus de minutes au compteur que le nombre de matchs qu’il retrace. Et oui, la saison entière de James Wiseman en tant que freshman sous le maillot des Tigers a été longue de… trois matchs, la faute à une suspension. Mais même en trois rencontres au mois de novembre dernier, le jeune pivot de 19 ans a réussi à créer une hype autour de lui qui n’a jamais diminué, en témoigne le fait qu’à maintenant 6 jours de la Draft, James est toujours attendu dans le top 3 de la cuvée 2020. En même temps, quand on voit les images on comprend bien pourquoi beaucoup de franchises sont intéressées par le profil du grand jeune homme. 19,7 points, 10,7 rebonds, 3 contres de moyenne sur les trois rencontres, une mobilité défensive et offensive en plus d’une une domination physique qui fait penser à des copains comme Hassan Whiteside ou DeAndre Jordan. Bref, pas besoin de plus de matchs, on comprend bien pourquoi il a fait briller les yeux de Bob Myers et des autres boss d’équipes qui cherchent à se renforcer dans la peinture. Allez, régalez vous avec les meilleures actions 2019-20 de ces 2,13 m de talent à l’état brut.

Bon alors, qu’est ce qu’il vaut le bon James ? S’il va être l’une des attractions du 18 novembre prochain malgré les incertitudes liées à son manque de temps de jeu, un podium de draft semble tout doucement se profiler pour Wiseman. Et en attendant de le voir en action dès la fin décembre, on vous laisse déguster vos popcorns devant un mix de 6 minutes 30 du meilleur de l’homme sage.

