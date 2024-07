Malgré la défaite face à l’Allemagne, l’Équipe de France a prouvé que son potentiel athlétique en faisait une des équipes avec le plus d’actions d’éclats dans un match. On s’assoit tranquillement, on lance la vidéo des highlights de la rencontre et on se régale.

Bilal Coulibaly et Mathias Lessort sont deux bêtes physiques. Les deux hommes ont collecté les rebonds offensifs hier soir contre l’Allemagne et ont régulièrement agressé le cercle lors de la remontée. Le clodoaldien s’est aussi offert un dunk exceptionnel en transition apprenant ainsi la politesse à l’équipe germanique.

Mais ils ne sont pas les deux seuls à s’être illustrés, Rudy Gobert a envoyé un turn around jump shot (si,si), Nicolas Batum a envoyé un contre qui nous a fait penser à 2021 avant de se transformer en faute, Isaïa Cordinier a empêché Dennis Schröder de respirer dans le quatrième quart-temps et tous ces éléments font de la vidéo des highlights de l’Équipe de France un moment fort appréciable !