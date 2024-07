Après avoir représenté Team USA lors du Mondial 2023, Anthony Edwards va vivre sa première expérience olympique cet été. L’occasion pour lui de jouer avec son idole Kevin Durant. Et il a hâte !

Il y a quelques semaines, Anthony Edwards affrontait Kevin Durant au premier tour des Playoffs NBA. Désormais, il se retrouve à ses côtés pour défendre les couleurs de la bannière étoilée.

Quand Ant-Man a été interrogé sur le moment qu’il attendait le plus durant la campagne olympique à venir, il n’a pas hésité au moment de répondre.

“Jouer aux côtés de Kevin Durant” a déclaré Ant via Yahoo Sports. “C’est mon joueur favori all-time. J’ai joué contre lui, mais désormais je vais jouer avec lui. Je veux voir Olympic KD. Je le regardais à la TV quand il mettait tous ses shoots aux JO, maintenant je veux voir ça de près, du banc ou depuis le terrain. Je veux le voir nous faire gagner un match.”

L’admiration que porte Anthony Edwards envers Kevin Durant n’a rien de nouveau. La star des Wolves a souvent exprimé son côté fanboy de KD, notamment lors de la série de Playoffs entre Minnesota et Phoenix en avril dernier. Cela n’a pas empêché Ant-Man de jouer un bien mauvais tour à son idole quand ils étaient à la lutte il y a quelques semaines, mais toujours avec l’immense respect qu’il porte au meilleur marqueur de l’histoire de Team USA. Et ce respect, il est devenu réciproque, Durant rendant un très bel hommage à Ant après la série.

Désormais côte à côte sous le maillot de Team USA, Anthony Edwards et Kevin Durant pourront se rapprocher encore un peu plus. Et le premier compte bien profiter de cette expérience pour demander des conseils au second et admirer “l’alpha” de Team USA.

“Quand il faut gagner un match, qui est notre alpha ? Je pense que c’est Kevin Durant. Il vaudrait mieux. Je suis venu pour le regarder.” – Anthony Edwards



Source texte : Yahoo Sports (Vincent Goodwill)

