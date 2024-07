Les Splash Bros se sont séparés après 13 ans de front commun. Klay Thompson s’en est allé à Dallas et son compère Stephen Curry a raconté le dernier coup de fil entre les deux hommes, juste après que l’arrière ait pris sa décision de partir de Golden State.

Les coups de téléphone pour annoncer des mauvaises nouvelles sont souvent des moments marquants et bien qu’il y ait beaucoup plus grave dans la vie, c’est l’expérience qu’ont vécu, il y a quelques semaines, Stephen Curry et Klay Thompson. Après 13 ans de collaboration, l’arrière a décidé de changer de cap et de mettre les voiles vers le Texas.

Pour The Athletic, le Chef a expliqué le message qu’il a voulu faire passer à son ancien coéquipier :

“L’appel téléphonique était plus un moyen de m’assurer qu’il savait (ce que je ressentais). Je ne voulais pas qu’il ait le sentiment qu’il prenait une mauvaise décision ou qu’il se trompait, parce que c’était sa décision. Il s’agissait pour lui de sentir qu’il fait ce qui est dans son meilleur intérêt et de prendre le nouveau départ dont il avait besoin.”

Le message de Stephen Curry pour Klay Thompson, après son départ des Warriors 💙💛

“Tu vas me manquer, Klay.

Même si nous ne finirons pas le voyage ensemble, ce que nous avons accompli ne sera jamais réalisé de nouveau. Je n’aurais pas pu imaginer une si belle aventure avec toi… pic.twitter.com/Dyy91Hvw4d

Depuis sa blessure lors des Finales 2019, les galères se sont enchaînées pour Klay Thompson et ce malgré une respiration le temps des Playoffs 2022. Le pyromane n’est jamais revenu à son meilleur niveau, notamment défensif et un nouvel environnement semblait nécessaire tant les critiques commençaient à pleuvoir sur lui, en particulier lors de cette saison 2023-24.

Une évidence qui n’a pas rendue la séparation plus facile pour les deux hommes, n’échappant pas à l’émotion.

“C’était un appel difficile. Quand vous l’entendez s’ouvrir sur les raisons (de sa décision), et à quel point il a apprécié notre amitié, le fait d’être des coéquipiers et des champions, il n’y a pas de mots qui rendent vraiment justice à cela. Je sais que c’était difficile pour lui. Vous essayez de rester aussi calme que possible au téléphone, parce que vous ne voulez pas être en train de sangloter pendant que vous parlez de ça. Mais il y a eu un peu de larmes.”

Stephen Curry and Klay Thompson. pic.twitter.com/PEKuS9iJJZ

Les pleurs souvent symboles de sincérité. Stephen Curry et Klay Thompson ont vécu des moments extraordinaires ensemble et comme l’arrière disait dans son message d’adieu aux fans, “il ne faut pas être triste que cela s’arrête mais heureux que ce soit arrivé”. Les Splash Bros vivront pour toujours dans les mémoires.