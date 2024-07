La Summer League se poursuit du côté de Salt Lake City et de Sacramento. Après les débuts réussis de Zach Edey aux Grizzlies hier, on en reprend pour quatre matchs, avec on l’espère des Français qui montreront leur meilleur visage.

Le programme du soir

Summer League de Salt Lake City :

1h : Sixers – Grizzlies

3h : Jazz – Thunder

California Classic Summer League :

2h : Chine – Spurs

4h : Kings – Hornets

On commence par la Summer League de Salt Lake City et forcément, on va voir si Zach Edey va confirmer son gros double-double de la veille. Scotty Pippen Jr. avait aussi fait bonne impression avec ses 21 points et 5 passes. En face, ils devront se méfier d’un Ricky Council IV (29 points, 8 rebonds) qui semble déjà trop facile pour la Summer League. On aura aussi un œil sur Jared McCain, a.k.a monsieur aux deux millions de followers qui a fait un match très correct malgré un peu de maladresse de loin (0/6).

Dans la deuxième rencontre, on va évidemment garder les deux yeux sur le match d’Ousmane Dieng. Principalement utilisé en G League cette saison (qu’il a remporté avec le trophée de MVP des Finales), le Français se doit de marquer des points sur cette Summer League s’il veut aller gratter plus de minutes dans la rotation de Mark Daigneault à la rentrée. S’il a noirci la feuille avec 10 points, 6 rebonds, 5 passes et 2 interceptions hier soir, Dieng a aussi montré beaucoup de maladresse à la finition avec un triste 3/14 au shoot. En face, il aura fort à faire face à une équipe du Jazz bien renforcée par les présences de Keyonte George, Walker Kessler mais aussi la bonne surprise Isaiah Collier.

On part désormais en Californie où les Spurs vont tenter de battre l’équipe nationale de Chine. L’occasion de (peut-être) voir à l’œuvre le Français Sidy Cissoko mais aussi le récemment drafté Stephon Castle, auteur d’un premier match très correct avec les éperons mais qui a été laissé au repos face aux Kings.

Enfin, les Hornets et les Kings seront la dernière affiche de la nuit. Toujours pas de Tidjane Salaun, blessé, mais on verra peut-être quelques minutes du Français Lucas Dufeal pour Sacramento.