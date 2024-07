Jeux olympiques : les records collectifs du basket 5×5

On avait parlé il y a peu des record individuels, et il est donc logique qu’on jette désormais un œil à tous les gros records collectifs des Jeux olympiques en basket 5×5. Un domaine plutôt dominé par les Américains, et en même temps, on s’y attendait un peu.

Les médailles remportées

Chez les garçons

16 médailles d’or pour les États-Unis (19 participations)

Chez les filles

8 médailles d’or pour les États-Unis (10 participations)

Les médailles remportées d’affilée

Chez les garçons

Sept médailles d’or de rang pour les États-Unis

Chez les filles

Sept médailles d’or de rang pour les États-Unis (série en cours)

Les matchs remportés d’affilée

Chez les garçons

63 victoires de suite pour les États-Unis

Chez les filles

49 victoires de suite pour les États-Unis

Le pourcentage de victoires

Chez les garçons

96% pour les États-Unis (143 victoires sur 149 matchs)

Chez les filles

96% pour les États-Unis (72 victoires sur 75 matchs)

Le plus de points marqués sur un seul match

Chez les garçons

229 points pour États-Unis – Nigeria en 2012 (156-73)

Chez les filles

190 points pour Japon – Brésil en 2004 (62-128)

Le moins de points marqués sur un seul match

Chez les garçons

27 points pour États-Unis – Canada en 1936 (19-8)

Chez les filles

100 points pour Sénégal – Slovaquie en 2000 (32-68)

Le plus de points marqués sur seul match par une équipe

Chez les garçons

153 pour les États-Unis contre le Nigéria en 2012

Chez les filles

128 points pour le Brésil contre le Japon en 2004

Le moins de points marqués sur un match par une équipe

Chez les garçons

8 points pour le Canada contre les États-Unis en 1936

Chez les filles

32 points pour le Sénégal contre la Slovaquie en 2000

Le plus de points d’écart sur un seul match

Chez les garçons

100 points d’écart pour Corée du Sud – Irak (120-20) et pour Chine – Irak (125-25) en 1948

Chez les filles

66 points d’écart pour Italie – Union Soviétique en 1980 (53-119) et pour Japon – Brésil en 2004 (62-128)

Meilleur différentiel de points marqués sur une édition (minimum de six matchs joués)

Chez les garçons

+53,5 points de moyenne pour les États-Unis en 1956

Chez les filles

+44,7 points de moyenne pour l’Union Soviétique en 1980

Pire différentiel de points marqués sur une édition (minimum de six matchs joués)

Chez les garçons

-86,4 points de moyenne pour l’Irak en 1948

Chez les filles

-34,6 points de moyenne pour le Sénégal en 2016

Plus petit différentiel de points marqués sur une édition pour une équipe remportant l’or (minimum de six matchs joués)

Chez les garçons

+5,8 points marqués pour l’Argentine en 2004

Chez les filles

+16 points marqués pour les États-Unis en 2021

Plus grosse moyenne de points marqués pour une équipe remportant l’or (minimum de six matchs joués)

Chez les garçons

117,3 points par match pour les États-Unis en 1992

Chez les filles

102,1 points par match pour les États-Unis en 2016

Plus petite moyenne de points marqués pour une équipe remportant l’or (minimum de six matchs joués)

Chez les garçons

65,5 points pour les États-Unis en 1948

Chez les filles

81 points pour les États-Unis en 2000

Plus grosse moyenne de points encaissés pour une équipe remportant l’or (minimum de six matchs joués)

Chez les garçons

86,4 points pour la Yougoslavie en 1980

Chez les filles

73,8 points pour les États-Unis en 1996

Plus petite moyenne de points encaissés pour une équipe remportant l’or (minimum de six matchs joués)

Chez les garçons

32 points par match pour les États-Unis en 1948

Chez les filles

53,3 points par match pour les États-Unis en 1980

Voilà pour les records collectifs du basketball aux Jeux olympiques. Beaucoup d’États-Unis, des équipes iconiques dans tous les coins et quelques chiffres un peu lunaires. Plus que quelques poignées de jours avant le grand début des Jeux à Paris, on espère que nos Français pourront battre quelques-uns de ces records à cette occasion. Avec Victor Wembanyama et Rudy Gobert dans la raquette, on vise les 8 points encaissés sur un seul match par les États-Unis en 1936 ?