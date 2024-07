Vous le savez, les Jeux olympiques, c’est notamment la compétition des records individuels. Compliqué de courir 200m en 19 secondes 30 ou d’envoyer 8 minutes et 3 secondes au Steeple quand on arrive à devenir Olympien en tant que basketteur, mais ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas des records à aller chercher avec une balle orange. Les Jeux olympiques de Paris 2024 approchent à grands pas, alors à moins d’un mois de la cérémonie d’ouverture… TrashTalk vous propose de faire la liste des gros records du basket olympique !

Les points

Chez les garçons

Sur un seul match : 55 points pour Oscar Schmidt (Brésil) en 1988

Sur une seule édition : 338 points pour Oscar Schmidt (Brésil) en 1988

En carrière : 1 093 points pour Oscar Schmidt (Brésil)

Chez les filles

Sur un seul match : 39 points pour Evladiya Slavcheva (Bulgarie) en 1988

Sur une seule édition : 183 points pour Lauren Jackson (Australie) en 2004

Avec 162 points lors de Paris 2024, Diana Taurasi (États-Unis) peut prétendre à ce record

En carrière : 575 points pour Lauren Jackson (Australie)

Le saviez-vous, à 43 ans Lauren Jackson pourrait disputer les Jeux cet été !

Les rebonds

Chez les garçons

Sur un seul match : 22 rebonds pour Marcos Abdala Leite (Brésil) en 1972

Sur une seule édition : 100 rebonds pour Arvydas Sabonis (Lituanie) en 1992

En carrière : 259 rebonds pour Arvydas Sabonis (Lituanie)

Chez les filles

Sur un seul match : 21 rebonds pour Uliana Semenova (Lettonie) en 1980 et Yelena Baranova (Russie) en 1996

Sur une seule édition : 105 rebonds pour Yelena Baranova (Russie) en 1996

En carrière : 279 rebonds pour Lauren Jackson (Austalie)

Lauren Jackson peut évidemment gonfler son propre record

Les passes décisives

Chez les garçons

Sur un seul match : 20 passes décisives pour Manuel Saenz (Mexique) en 1976

Sur une seule édition : 66 passes décisives pour Sarunas Marciulonis (Lituanie) en 1992

En carrière : 160 passes décisives pour Sarunas Jasikevicius (Lituanie)

Avec 63 passes décisives lors de Paris 2024, Matthew Delladova (Australie) peut prétendre à ce record

Chez les filles

Sur un seul match : 18 passes décisives pour Rui Machida (Japon) en 2021

Sur une seule édition : 75 passes décisives pour Rui Machida (Japon) en 2021

En carrière : 143 passes décisives pour Teresa Edwards (États-Unis)

Avec 47 passes décisives lors de Paris 2024, Rui Machida (Japon) et Diana Taurasi (États-Unis) peuvent prétendre à ce record

Les contres

Chez les garçons

Sur un seul match : 9 contres pour Stojan Vrankovic (Yougoslavie) en 1988

Sur une seule édition : 28 contres pour Stojan Vrankovic (Yougoslavie) en 1988

En carrière : 49 contres pour Pau Gasol (Espagne)

Chez les filles

Sur un seul match : 6 contres pour Elisabet Cebrian (Espagne) en 1992, Lauren Jackson (Australie) en 2000 et Ilona Bugrova (République tchèque) en 2008

Sur une seule édition : 23 contres pour Lauren Jackson (Australie) en 2000

En carrière : 45 contres pour Lauren Jackson (Australie)

Lauren Jackson, encore elle, aura l’occasion de grimper encore un peu plus si elle dispute les Jeux

Les interceptions

Chez les garçons

Sur un seul match : 11 interceptions pour Igor Miglinieks (Équipe unifiée) en 1992

Sur une seule édition : 33 interceptions pour Michael Jordan (États-Unis) et Igor Miglinieks (Équipe unifiée) en 1992

En carrière : 68 interceptions pour Phil Smyth (Australie)

Avec respectivement 30 et 33 interceptions lors de Paris 2024, Rudy Fernandez (Espagne) et LeBron James (États-Unis) peuvent prétendre à ce record

Chez les filles

Sur un seul match : 9 interceptions pour Suzanne McConnell (États-Unis), Dalia Henry (Cuba) et Janeth dos Santos Arcain (Brésil) en 1992

Sur une seule édition : 27 interceptions pour Iveta Bielikova (Slovaquie) en 1992

En carrière : 62 interceptions pour Janeth dos Santos Arcain (Brésil)

Les matchs

Chez les garçons

En carrière : 40 matchs pour Andrew Gaze (Australie)

Avec 6 matchs disputés lors de Paris 2024, Rudy Fernandez peut prétendre à ce record

Chez les filles

En carrière : 38 matchs pour Diana Taurasi (États-Unis)

Diana Taurasi qui s’échappera donc encore un peu plus au classement

Les minutes

Chez les garçons

Sur un seul match : 50 minutes pour Andrew Gaze (Australie), Shane Heal (Australie) et Oscar Schmidt en 1996

Sur une seule édition : 313 minutes pour Andrew Gaze (Australie) en 1996

En carrière : 1 098 minutes pour Andrew Gaze (Australie)

Chez les filles

Sur un seul match : 50 minutes pour Mara Fullin (Italie) en 1992 et Clarissa dos Santos (Brésil) en 2016

Sur une seule édition : 251 minutes pour Laura Nicholls (Espagne) en 2016

En carrière : 787 minutes pour Diana Taurasi (États-Unis)

Diana taurasi, la number one, et c’est pas prêt de bouger

Les tirs rentrés

Chez les garçons

Sur une seule édition : 107 pour Oscar Schmidt (Brésil) en 1988

En carrière : 242 pour Pau Gasol (Espagne)

Avec respectivement 61 et 97 tirs rentrés lors de Paris 2024, Patty Mills (Australie) et Kevin Durant (États-Unis) peuvent prétendre à ce record

Chez les filles

Sur une seule édition : 71 pour Lauren Jackson (Australie) en 2004

En carrière : 212 pour Lauren Jackson (Australie)

Lauren Jackson, encore, toujours, peut faire grandir son record

👶 Made the Australian under-20 team when she was 14.

🥈🥈🥈🥉 Won four Olympic medals.

1️⃣ @WNBA number one pick overall.

⭐ Inducted in the Women’s Basketball Hall of Fame in 2020.

Happy Birthday to basketball great Lauren Jackson!@laurenej15 | @FIBA | @AUSOlympicTeam pic.twitter.com/EkhUHxIIMy

— The Olympic Games (@Olympics) May 11, 2021

Les 3-points rentrés

Chez les garçons

Sur un seul match : 10 pour Karl Tilleman (Canada) en 1988, Oscar Schmidt (Brésil) en 1996 et Carmelo Anthony (États-Unis) en 2012

Sur une seule édition : 40 pour Oscar Schmidt (Brésil) en 1996

En carrière : 103 pour Oscar Schmidt (Brésil)

Avec respectivement 30 et 36 3-points rentrés lors de Paris 2024, Kevin Durant (États-Unis) et Patty Mills (Australie) peuvent prétendre à ce record

Chez les filles

Sur un seul match : 8 pour Ryoko Yano (Japon) et Yeon Ha Beon (Corée du Sud) en 2004

Sur une seule édition : 33 pour Diana Taurasi (États-Unis) en 2016

En carrière : 78 pour Diana Taurasi (États-Unis)

Et qui c’est qui va encore pousser son propre record ?…

Les lancers francs rentrés

Chez les garçons

Sur un seul match : 18 pour Otar Korkia (Union Soviétique) en 1952 et Toni Kukoc (Croatie) en 1996

Sur une seule édition : 89 pour Oscar Schmidt (Brésil) en 1988

En carrière : 178 pour Oscar Schmidt (Brésil)

Chez les filles

Sur un seul match : 14 pour Sofija Pekic (Yougoslavie) en 1980 et Cheryl Miller (États-Unis) en 1984

Sur une seule édition : 44 pour Margo Dydek (Pologne) en 2000 et Lara Sanders (Turquie) en 2016

En carrière : 119 pour Janeth dos Santos Arcain (Brésil)

Les pourcentages au global

Chez les garçons (minimum 5 matchs)

Sur une seule édition : 74% aux tirs pour Andres Jiminez (Espagne) en 1988

Chez les filles (minimum 5 matchs)

Sur une seule édition : 73,9% aux tirs pour Katrina McClain (États-Unis) en 1996

Les pourcentages à 3-points

Chez les garçons (minimum 5 matchs)

Sur une seule édition : 61,9% pour Wang Shipeng (Chine) en 2012

Chez les filles (minimum 5 matchs)

Sur une seule édition : 64,5% pour Lee Geum-Jin (Corée du Sud) en 1988

Les médailles

Chez les garçons

En carrière : 3 médailles d’or pour Carmelo Anthony et Kevin Durant (États-Unis)

Chez les filles

En carrière : 5 médailles d’or pour Sue Bird et Diana Taurasi (États-Unis)

Et ça “devrait” donc faire SIX MEDAILLES D’OR pour la reine Diana !

Le reste

Chez les garçons

Le plus jeune olympien : 15 ans et 212 jours pour Vaclav Krasa (Tchécoslovaquie) en 1948

Le plus vieil olympien : 41 ans et 99 jours pour Luis Scola (Argentine) en 2021

Chez les filles

La plus jeune olympienne : 16 ans et 253 jours pour Andrea Borrell (Cuba) en 1980

La plus vieille olympienne : 41 ans et 332 jours pour Laia Palau (Espagne) en 2021

Lauren Jackson peut prétendre à ce record si elle joue (43 ans), sinon ce sera… Diana Taurasi (42 ans)

Voilà pour les gros records du basketball aux Jeux olympiques. De la légende en pagailles, et on devrait même parler d’icônes tant tous ces olympiens ont fait vibrer des pays entiers. Alors, quels records vont bien pouvoir tomber lors de Paris 2024 ? Vous connaissez le dicton… plus vite, plus haut, plus fort, et évidemment que ça s’applique aussi aux records.