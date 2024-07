Paris 2024 – TQO : vers un duel Luka Doncic vs Giannis Antetokounmpo en demi !

On voulait ce Slovénie – Grèce, on l’aura sans doute ! Après avoir remporté leur match face à la Nouvelle-Zélande par moins de 29 points d’écart, la bande de Luka Doncic termine 2e de son groupe, ce qui signifie très certainement une demi-finale face à la troupe de Giannis Antetokounmpo !

Contexte ? Si la bande de Luka Doncic ne gagne pas d’au moins 10 points, c’est fin de parcours et pas de Jeux Olympiques. Si les Slovènes gagnent de plus de 10 points, c’est 2e place du groupe et donc certainement Slovénie – Grèce en demi-finale, sur les terres de Giannis Antetokounmpo. Il faut une victoire de 29 points minimum pour récupérer la première place du groupe et éviter la confrontation avec l’équipe locale.

🇸🇮 Slovenia bounce back & book a spot in the Semi-Finals! #FIBAOQT pic.twitter.com/nm7Zvynqea

— FIBA (@FIBA) July 4, 2024

On a eu droit à une partie en deux temps livrée par une Slovénie qui n’a pas semblé – pendant les 40 minutes de la rencontre – comprendre l’ensemble des enjeux liés à autre chose qu’une très large victoire face à la Nouvelle-Zélande. Un début maîtrisé, avec près de la vingtaine d’unités d’avance atteinte, mais un passage à vide dans le 2e quart et un écart de seulement 7 points à la mi-temps. La deuxième moitié est de meilleure facture, mais ne permet pas à la formation d’Aleksander Sekulic de prendre le lead tant convoité du groupe. La partie du Lulu national est monstrueuse statistiquement (36 points, 11 rebonds, 10 points) mais il manque le tir à 3-points pour offrir la 1ère place du groupe à son équipe.

On va avoir Giannis vs Luka en demi-finale du TQO 😱😱😱😱😱

— Le Psy TrashTalk 👨‍👩‍👧‍👧 (@giovannim6) July 4, 2024

On aurait donc droit (en cas de victoire de la Grèce face à l’Égypte ce soir) à un ÉNORME Slovénie – Grèce, l’enjeu est une place en finale du TQO, et donc pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, ni plus ni moins. Ça se passera le samedi 6 juillet, à 16h30 ou 20h (selon attribution du calendrier par la FIBA, on vous tient au jus très vite promis). Ça s’annonce EXCEPTIONNEL !