Pacôme Dadiet coupe son contrat avec Ulm, direction les Knicks !

Petite formalité avant de définitivement s’engager avec les Knicks en NBA, Pacôme Dadiet a enfin rompu son contrat avec le Ratiopharm Ulm, club pour lequel il a joué cette saison en Allemagne. Ne reste plus qu’à parapher le deal avec New York pour enfin devenir un joueur NBA.

Avec les rotations très écourtées de Tom Thibodeau chez les Knicks, l’interrogation de l’utilisation de Pacôme Dadiet à New York pouvait subsister. Il aurait très bien pu – en effet – décider de retourner une saison en Europe pour finir de travailler son basket et gagner en expérience avant de revenir avec un peu plus de bagage aux États-Unis. Il n’en sera rien, car Michael Scotto révèle ce jeudi après-midi que le numéro 25 de la Draft 2024 a rompu son contrat avec Ulm pour signer son deal rookie avec les Bockers. La franchise a versé 850 000 dollars au club Allemand.

Yayyyyyy Pacome ! https://t.co/EKevKSdTDS

Cela montre donc que les Knicks sont prêts à intégrer Pacôme à la rotation, et donc à lui donner un temps de jeu qu’on espère suffisant pour qu’il puisse se développer et progresser en NBA. La présence de cadres comme Josh Hart, Jalen Brunson, Mikal Bridges devrait aider considérablement en ce sens.

C’est cool, les Knicks ont de réelles intentions avec Pacome Dadiet et ils ont BIEN RAISON ! Pur talent, polyvalent, prêt pour le level supérieur, très fan. https://t.co/ym5oudB4Kf

