Le match entre Français et Turcs s’est passé de manière globalement sereine pour nos Bleus à Rouen. Il s’agit d’un euphémisme. Victor Wembanyama, Rudy Gobert et les autres ont fait passer à la Turquie un très mauvais moment à coups de défenses étouffantes et de dunks tonitruants. Elle promet, cette Équipe de France !

Une très belle première 🙌

Les Bleus l’emportent de 5⃣0⃣ points face à la Turquie ! #TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/Kys1ZifREz

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 3, 2024

+50, une onzaine de points encaissés par quart temps en moyenne, du alley-oop à ne plus savoir qu’en faire. Notre EDF s’est complètement déchaînée contre une équipe turque impuissante et privée de tous ses meilleurs soldats. Les débuts de la dictature Gobert – Wemby dans la raquette, les posters de grand GRAND malade Guerschon Yabusele, les longs bras de Bilal Coulibaly sur les lignes de passe, jetez vos ballons pour Wembanyama par dessus la jambe et il les rattrapera en dunks quand même… A l’image d’un Wemby avec 24 points en même pas 19 minutes hier, limitant les adversaires à un seul panier quand il était sur le terrain, les Français n’ont pas eu à forcer leur talent. Nous on a vu tout le monde jouer et on en a eu pour notre argent donc c’est tout bénef’!

Il y a eu du beau spectacle hier en Normandie. Une Équipe de France qui a bien hypé tout le monde et qui a profité de l’opportunité d’avoir un adversaire modeste pour nous régaler de beau jeu. On a hâte de voir la suite ? On a hâte de voir la suite. Amenez les Allemands, on est chauds là !