Shake Milton file chez les Nets en contrepartie pour le transfert de Mikal Bridges aux Knicks

Voilà l’événement final du transfert de Mikal Bridges chez les Nets, qui permet aux Knicks et à Brooklyn de s’en sortir de manière équitable sur le plan financier. Shake Milton est envoyé chez les Nets via un sign-and-trade, tandis que Keita Bates-Diop fait le chemin inverse.

Les Knicks envoient Shake Milton à Brooklyn. Un trajet court pour un sign-and-trade. On parle ici d’un contrat de 3 ans dont une seule garantie, pour un montant total de 9 millions de dollars. Petite somme pour gros coup arrangeant à New York, qui devrait – via le deal – arriver à éviter le premier apron, palier salarial qui bloque considérablement les équipes dans leur recrutement. Keita Bates-Diop fait le chemin inverse, vers les Bockers.

Signing Shake Milton at the end of the season allows this deal to be completed.

Because minimum contracts are not allowed to be stacked, New York is allowed to use non-bird rights (120% of $2.5M)= $3.033M for Milton.

To make the money work, New York is guaranteeing $1.23M of… https://t.co/DHUfPg5ick

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) July 4, 2024

La seule année garantie du contrat permet aux Nets d’intégrer un joueur à leur effectif pour un prix malin, puis de pouvoir s’en délester l’été prochain si la situation de la franchise évolue après la Draft. Voici donc le détail total du transfert entre Nets et Knicks.

Knicks reçoivent :

Mikal Bridges

Keita Bates-Diop

Nets reçoivent :