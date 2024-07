Sacha Vezenkov quitte la NBA pour revenir à l’Olympiakos

Contrairement aux déclarations venues des journalistes de Toronto ces derniers jours, qui faisaient état de la volonté des Raptors de compter sur Sacha Vezenkov la saison prochaine, l’ailier-fort Bulgare retournera bien en Europe. Il s’est engagé pour plusieurs saisons avec l’Olympiakos – son ancien club – en Grèce.

La NBA, c’est terminé pour Sacha Vezenkov… enfin, pour le moment. Le désormais ex-joueur des Kings et des Raptors a choisi, selon Sport DNA, média grec. MVP de la saison 2022-23 d’EuroLeague, l’ailier-fort n’a jamais vraiment eu sa chance à Sacramento avec seulement 42 matchs joués, aussi en raison d’une entorse à la cheville contractée en janvier et qui s’est aggravée par la suite.

Sasha Vezenkov returns to Olympiacos BC Pireaus. He accepted a

multiyear deal around €3,5M per season. According to @IONIKOS1972 on @SdnaGr

— Luca D’Alessandro (@DAlessandro_LU) July 4, 2024

Son transfert chez les Raptors a sans doute été la goutte d’eau qui a fait déborder la cerise sur le verre à moitié vide, fin bref c’est un truc comme ça le dicton. Désireux de temps de jeu et d’un style basket qui lui convient, Vezenkov a de nouveau vendu ses talents à l’Olympiakos (où il a joué entre 2018 et 2023), grosse formation grecque qui joue chaque année ou presque les premières places de l’EuroLeague.

Comme Sacha, d’autres pointures du jeu européen n’ont pas réussi la transition vers la NBA. L’exemple le plus récent reste bien évidemment Milos Téodosic, parti chez les Clippers après avoir dominé au plus haut niveau sur le vieux continent. Vasilije Micic s’en sort un peu mieux, avec une deuxième partie de saison 2023-24 assez réussie chez les Hornets.

