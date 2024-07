Buddy Hield et Stephen Curry, les deux snipers les plus productifs de NBA réunis !

Avec le recrutement de Buddy Hield, les Warriors s’offrent un duo de choc en matière de tir à 3-points. Si les hommes mentent, ce n’est pas le cas des chiffres, qui indiquent bien que durant les cinq dernières saisons NBA, Steph et Buddy sont ceux qui ont réussi le plus gros volume de shoots depuis la buvette.

Un Klay Thompson de perdu, un autre de retrouvé ? Non, ce serait à la fois insultant pour tout ce que Klay a pu accomplir à Golden State et irrespectueux pour Buddy Hield que d’être traité comme une simple roue de secours. Les Warriors ont toutefois réussi à réunir les deux plus gros tireurs à 3-points des cinq dernières années en Stephen Curry et Buddy Hield, avec pas moins de 1600 réussites par tête entre 2019 et 2024.

Les joueurs qui ont mis le + de trois points depuis 2019 :

*Stephen Curry – 1618

*Buddy Hield – 1600

Damian Lillard – 1338

James Harden – 1293

Luka Doncic – 1201

*Coéquipiers désormais

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 4, 2024

Sur le papier, une telle arrivée facilite grandement la suite pour les Warriors, qui comptent un nouveau profil très à l’aise derrière l’arc et donc en adéquation avec le style de jeu actuellement pratiqué à Golden State. Reste à voir comment la répartition des tirs sera effectuée, car deux si gros shooteurs mis côte à côte devront forcément abandonner certains tickets au profit de l’autre. Stephen Curry restera bien sûr le numéro 1 dans la hiérarchie, mais il faudra s’adapter pour que tout le monde puisse s’exprimer à la hauteur de son talent.