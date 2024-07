Fin de cette première phase de poules à Valence, San Juan, Athènes et Riga. On connait les demi-finalistes, et on annonce un samedi sous haute tension !

Les résultats du jour

Philippines – Géorgie : 94-96

: 94-96 Nouvelle-Zélande – Slovénie : 78-104

: 78-104 Liban – Angola : 74-70

– Angola : 74-70 Brésil – Cameroun : 74-77

: 74-77 Grèce – Égypte : 93-71

– Égypte : 93-71 Finlande – Pologne : 89-88

– Pologne : 89-88 Côte d’Ivoire – Mexique : à venir

Italie – Porto Rico : à venir

Ce qu’il faut retenir

L’info majeure de la journée ? La Slovénie de Luka Doncic et la Grèce de Giannis Antetokounmpo s’affronteront samedi dès les demi-finales du TQO du Pirée, et le perdant de cette rencontre regardera les Jeux à la téloche. Cet après-midi les Grecs n’ont même pas eu besoin de Giannis pour venir à bout de l’Égypte, alors que Luka Doncic a tout fait (36/11/10) pour qualifier la Slovénie. Le choc attendu est finalement bien là, mais il aura lieu plus tôt que prévu !

Un peu plus au nord, à Riga, la sensation fut camerounaise, avec une victoire magnifique sur le Brésil et une place en demi-finale arrachée pour Williams Narace et ses coéquipiers. Le Cameroun continue de croire à un improbable exploit et condamne dans le même temps le Monténegro d’un Nikola Vucevic qui n’aura fait que passer. Idem pour la Géorgie, qui quitte Riga par la porte goal-average à l’issue d’un superbe match contre les Philippins qui, eux, joueront les demi-finales samedi.

Bien plus au sud et bien plus à l’Ouest cette fois-ci, à Valence, l’Angola n’a pas assuré et a vu le Liban lui chicoter la seconde place du groupe, un peu à la surprise générale. Espagne, Bahamas et Liban qualifiés, et les derniers arrivés sont la Finlande, victorieuse de la Pologne dans le match couperet de la soirée, après un dernier quart-temps fulgurant.

Résultats du TQO de San Juan à venir.

Les classements

Le programme des demi-finales (samedi, horaires à déterminer)

Espagne – Finlande

Bahamas – Liban

Slovénie – Grèce

Croatie – République Dominicaine

Brésil – Philippines

Lettonie – Cameroun