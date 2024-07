Buddy Hield ne fera pas de vieux os à Philadelphie, où il ne s’est pas imposé. L’arrière quitte les Sixers pour rejoindre les Warriors dans le cadre d’un sign-and-trade. Les shoots du parking vont toujours pleuvoir à GS !

Stephen Curry a trouvé son nouveau Splash Brother, et ce n’est pas n’importe qui. Le Bahaméen, qui dispute actuellement le TQO pour les Jeux Olympiques avec son pays, tourne à 40% de loin en carrière sur près de 8 tentatives par match depuis 2016. Stephen Curry est l’un des deux seuls joueurs à avoir marqué au moins 1 600 tirs primés depuis 2019, avec 1 618 banderilles. Le deuxième ? Buddy Hield, avec 1 600 tout pile !

L’arrière débarque des Sixers via un sign-and-trade, en échange d’un second tour de Draft 2031, les détails du contrat ne sont pas encore connus. L’arrivée de Buddy Hield à Golden State était dans les tuyaux depuis quelques temps, elle est désormais officielle et inutile de dire que ça va canarder sévère dans la Baie avec deux des artilleurs les plus prolifiques du moment.

The Golden State Warriors have agreed to a deal acquiring Buddy Hield via sign-and-trade from the 76ers, sources tell @TheAthletic @Stadium. New teammates Hield and Stephen Curry are leaders for most 3-pointers made over the last 5 NBA seasons – and now will be teammates. pic.twitter.com/a12kp9sYuV

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 4, 2024

Les Warriors pouvaient difficilement trouver meilleur tireur pour remplacer Klay Thompson, parti chez les Mavs, et ainsi ne pas perdre leur fameuse identité de jeu qui repose sur le tir du parking. Alors certes, Chavano Rainier Hield de son vrai nom est très loin d’apporter les mêmes garanties défensives que son prédécesseur, on peut même dire qu’il se fout largement de cet aspect du jeu, mais alors les ficelles du Chase Center sont en panique à l’idée d’une telle association.

Pour les Sixers, c’est un aveu d’échec, eux qui ont fait venir l’arrière shooteur los de la deadline de février pour apporter encore plus de spacing. Finalement, le natif de Freeport a beaucoup déçu, au point de carrément sortir de la rotation de Nick Nurse lors de ses premiers Playoffs en carrière. Dans l’Etat Doré, le joueur sera probablement titulaire devant De’Anthony Melton, également arrivé dans la Baie quelques jours plus tôt, avec qui il a joué à Philly.

Les Warriors continuent de fignoler leur effectif après le départ de Klay Thompson à Dallas. Avec les arrivées de Kyle Anderson, De’Anthony Melton et maintenant Buddy Hield, ne leur prêtez pas d’intentions de tanking trop vite !