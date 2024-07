C’est le grand jour ! Quatre poules, huit matchs, et quasiment tout est possible entre Riga, Athènes, Valence et San Juan. Dans quelques heures on connaitra les demi-finales des quatre tournois, et donc les 16 équipes toujours en lice pour une place à Paris !

Le programme du jour :

14h30 : Philippines – Géorgie

16h30 : Nouvelle-Zélande – Slovénie

17h30 : Liban – Angola

18h : Brésil – Cameroun

20h : Grèce – Égypte

20h30 : Finlande – Pologne

23h30 : Côte d’Ivoire – Mexique

2h30 : Italie – Porto Rico

Les classements :