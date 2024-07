Les Warriors en discussions avancées pour faire venir Buddy Hield

Orphelins de Klay Thompson, les Warriors se cherchent un nouveau sniper sur le marché des agents-libres. Selon les dernières infos, l’heureux élu pourrait être Buddy Hield !

Un shooteur élite pour en remplacer un autre ? C’est visiblement le plan mis en place par les Golden State Warriors pour combler le vide laissé par le départ de leur Splash Bro. Selon Shams Charania de The Athletic, les Dubs seraient en “discussions avancées” avec les Sixers pour mettre en place un sign and trade et faire venir Buddy Hield !

Just In: The Golden State Warriors are in serious talks on a sign-and-trade deal to acquire Buddy Hield, league sources tell @TheAthletic @Stadium. Warriors and 76ers have been in deep discussions, working to finalize the deal for one of the NBA’s best three-point shooters. pic.twitter.com/s3sajpWx69

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 3, 2024

Le joueur des Bahamas, qui dispute actuellement le TQO, sort d’une fin de saison décevante chez les Sixers. Pas dans les plans de Philly sur cette Free Agency, il était en quête d’un nouveau challenge et cela pourrait donc être les Warriors, où ses talents de sniper (40% à 3-points en carrière) lui vaudront rapidement une adoption en tant que Splash Cousin. Bon, évidemment il faudra trouver le moyen de le planquer en défense, où un plot fait office de meilleur rempart que lui.

À noter qu’il ne s’agirait pas d’une signature simple selon le Shams mais bien d’un sign and trade, ce qui permettra aux Sixers de récupérer une contrepartie dans l’affaire. Golden State continue en tout cas son recrutement malin après les signatures déjà actées de De’Anthony Melton mais aussi Kyle Anderson.

Source texte : The Athletic