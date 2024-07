Si les Finales NBA sont passées, le basket est loin de s’être tu aux États-Unis. Quatre matchs WNBA au programme la nuit dernière, voici ce qu’il faut retenir !

Les Aces matent le Fever grâce à une grande Kelsey Plum

Après un petit coup de moins bien au mois de juin, les Las Vegas Aces sont reparties sur la route du succès. Sur leur chemin ce mardi, une équipe du Fever en quête de constance. Caitlin Clark et sa bande cherchaient une deuxième victoire consécutive mais sont tombées sur un os. L’os en question ? Kelsey Plum, qui a réalisé son meilleur match de la saison. Ses 34 points (dont 6/11 à 3-points), 6 rebonds et 5 passes ont suffi pour prendre une belle avance dès la mi-temps, tandis qu’une A’ja Wilson au top de sa forme a empêché tout comeback d’Indiana. Cinquième victoire consécutive à Vegas, tout va bene.

Malgré une belle activité à la passe, Caitlin Clark n’est pas parvenue à limiter les pertes de balle, et la mauvaise adresse collective a condamné Indiana à subir son troisième revers en quatre matchs.

KELSEY PLUM TONIGHT

• 34 POINTS

• 6 REBOUNDS

• 6 THREES

• 5 ASSISTS

À noter que ce match a réalisé un record d’affluence à T Mobile Arena avec plus de 20 000 fans présents. C’est aussi le meilleur remplissage en WNBA depuis 1999 !

A whopping 20,366 fans are in attendance for the Aces’ game against the Fever in Vegas tonight.

It’s the largest crowd in T-Mobile Arena history and the largest WNBA crowd since 1999.

Angel Reese, élue rookie du mois, ne s’arrête plus

Depuis peu, Angel Reese détient le record du plus grand nombre de double-doubles consécutifs sur une seule saison WNBA. La rookie du Sky n’a visiblement aucune intention de s’arrêter. Élue rookie du mois de juin quelques heures avant la rencontre, Reese a également été sélectionnée pour le All-Star Game du 20 juillet prochain.

La rookie a profité des annonces pour conforter son statut de meilleure rebondeuse de la ligue (devant A’ja Wilson, s’il-vous-plaît) avec 14 rebonds défensifs et 5 offensifs en 36 minutes. Son excellent match en 12 points, 19 rebonds et 2 contres a permis au Sky de tenir dans une fin de match serrée. Mais c’est Chennedy Carter (26 points, 11/16 au tir) qui a endossé le costume de pompier de service dans un money time de folie.

A 6-0 run by HERSELF to bring the @chicagosky back in front with less than 1 minute left in the 4Q

Chennedy Carter is LIKE THAT

I’m just so happy. … It’s just a blessing. I can’t thank my teammates and my coaches enough for just believing in me.

Angel Reese was brought to tears after she made the WNBA All-Star team ❤️ pic.twitter.com/fokFs5Uj6r

Le Liberty prend sa revanche face au Lynx

Les joueuses du Liberty avaient peut-être en travers de la gorge la défaite en finale de la Commissioner’s Cup. Jonquel Jones, particulièrement discrète ce soir-là, a obtenu réparation avec la manière la nuit dernière. Bien épaulée par la machine Breanna Stewart (17 points, 17 rebonds), la Bahaméenne a fait régner l’ordre dans la raquette de Minnesota : 21 points, 12 rebonds, et ses compliments à la cheffe.

Jonquel Jones had it goin’ on tonight against the Lynx!

