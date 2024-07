L’annonce des 24 joueuses sélectionnées pour le All-Star Game WNBA est tombée ce mardi. Au-delà des superstars qui n’en sont pas à leur coup d’essai, Caitlin Clark et Angel Reese continuent de crever l’écran et prouvent leur immense popularité en tant que rookies.

Pour la première fois depuis 10 ans, deux joueuses ont décroché une sélection pour le All-Star Game dès leur première année en WNBA. Angel Reese, machine du double-double avec le Chicago Sky, et Caitlin Clark, pépite du shoot et de la passe avec le Indiana Fever, seront à Phoenix le 20 juillet prochain… en tant que coéquipières.

Le format prévoit un match entre la Team USA sélectionnée pour les Jeux Olympiques 2024 et les 12 autres joueuses avec le plus de voix (50% via les fans, 50% via les joueuses et les médias). Mais cette année, la participation des fans a été inédite, dans le sillage des records d’audience et d’affluence. Si l’on combine les voix des 11 joueuses les plus plébiscitées en 2023, on obtient près de 700 000 votes. C’est le total atteint par… Caitlin Clark seule en 2024, première du classement. Sa coéquipière Aliyah Boston, déjà All-Star l’an dernier, se place par ailleurs en deuxième position. La Voting Fever se constate dans tous les sens du terme, alors que Kelsey Mitchell est la troisième joueuse d’Indiana conviée.

The top 11 players in WNBA All-Star fan voting in 2023: a combined 702,202 votes.

Caitlin Clark, this year: 700,735 votes.

— Tim Reynolds (@ByTimReynolds) July 3, 2024

Top 5 Fan All-Star voting breakdown:

1. Caitlin Clark – 700,735 votes

2. Aliyah Boston – 618,680 votes

3. A’ja Wilson – 607,300 votes

4. Breanna Stewart – 424,135 votes

5. Angel Reese – 381,518 votes

— Rachel Galligan (@RachGall) July 3, 2024

Dans les 12 membres de Team USA, on retrouve les habituelles Diana Taurasi, A’ja Wilson, Sabrina Ionescu ou Breanna Stewart, des habituées des étoiles qui auront sans doute à cœur de remettre les rookies à leur place. La liste complète des 24 joueuses nommées All-Star est à retrouver ici.

L’alliance de Caitlin Clark et Angel Reese face aux cadres de WNBA semble valoir son pesant de cacahuètes. Rendez-vous à Phoenix le 20 juillet, une semaine pile-poil avant le début des Jeux Olympiques.

The countdown begins… ⏳

Get ready to witness the ultimate clash of talent as #WNBAAllStar meets the USA Women’s National Team on July 20th at 8:30pm/ET on ABC 📺 pic.twitter.com/oEyJciHmEx

— WNBA (@WNBA) July 3, 2024

CAITLIN CLARK AND ANGEL REESE HAVE BEEN NAMED WNBA ALL-STARS 🔥

It’s the first time since 2014 that two rookies are All-Stars in the same season 👏 pic.twitter.com/hRHA378aRO

— ESPN (@espn) July 3, 2024

Source texte : WNBA