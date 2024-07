Le staff des Warriors bouge un peu puisqu’après le départ de Kenny Atkinson, Steve Kerr va accueillir deux nouveaux assistants. Terry Stotts et Jerry Stackhouse sont attendus du côté de San Francisco.

Ce n’est pas une nouveauté pour Steve Kerr mais son staff ne sera plus le même à la rentrée. Habitué à voir ses assistants être courtisés pour des postes de numéro un (Gentry, Brown, Walton et maintenant Atkinson), le coach des Warriors va pouvoir injecter du sang neuf à la rentrée avec les arrivées quasiment bouclées de Terry Stotts et Jerry Stackhouse selon Adrian Wojnarowski d’ESPN.

The Golden State Warriors are planning to hire Terry Stotts as lead assistant coach and Jerry Stackhouse as an assistant, sources tell ESPN. Both come to Steve Kerr’s staff with significant head coaching experience. pic.twitter.com/fQf1mR0A7y

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 3, 2024

Terry Stotts devrait devenir le nouveau bras droit de Steve Kerr. Plutôt logique pour quelqu’un qui a une longue expérience en tant que numéro un en NBA (13 ans entre les Hawks, les Bucks et surtout les Blazers). On l’avait revu il y a peu en tant qu’adjoint d’Adrian Griffin à Milwaukee mais une embrouille avec celui-ci en début de saison avait poussé Stotts à démissionner très rapidement.

Pour Jerry Stackhouse, c’est un retour en NBA, puisque l’ancien scoreur des Pistons venait de passer 5 saisons en NCAA à Vanderbilt avant de se faire licencier en mars. Assistant chez les Raptors ou les Grizzlies dans le passé, il pourra apprendre auprès d’un technicien expérimenté comme Steve Kerr et peut-être rebooster sa cote sur le marché avant de retenter le grand saut en tant que numéro un.

Source texte : ESPN