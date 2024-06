Kenny Atkinson nommé coach des Cleveland Cavaliers !

Du côté de Cleveland, le feuilleton pour trouver un remplaçant à J.B. Bickerstaff traînait déjà depuis plusieurs semaines. Mais à deux jours de la Draft NBA 2024, la direction des Cavaliers a fait le choix de donner les clés du camion à Kenny Atkinson.

Cela se jouait entre Kenny Atkinson et James Borrego, c’est finalement le premier qui a décroché le poste de coach des Cavs si l’on en croit Adrian Wojnarowski d’ESPN.

ESPN Sources: The Cleveland Cavaliers are hiring Golden State assistant Kenny Atkinson as the franchise’s next head coach and sides are working on a contract that’s expected to be completed soon. pic.twitter.com/x60kBtvQDQ

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 24, 2024

C’est la première fois depuis son aventure aux Brooklyn Nets (2016-20) que Kenny Atkinson retrouve un spot en tant que head coach NBA. Entretemps, il a été assistant aux Clippers (Tyronn Lue) et aux Warriors (Steve Kerr), remportant même un titre NBA avec Golden State (2022). Souvent convoité mais jamais convaincu pour sortir de son poste d’assistant, Atkinson hérite d’une équipe jeune, compétitive et ambitieuse à Cleveland. L’avenir nous dira si Darius Garland, Donovan Mitchell ou encore Jarrett Allen restent dans l’Ohio, mais à l’heure actuelle les Cavs possèdent toujours l’un des effectifs les plus fournis sur le papier.

D’après The Athletic, Kenny Atkinson aurait particulièrement impressionné le proprio Dan Gilbert et les dirigeants de la franchise lors d’un entretien mercredi dernier. Quelques jours plus tard, Atkinson est donc nommé coach et aura comme mission de maximiser un effectif jeune et talentueux. C’est ce qu’il avait réussi à faire à l’époque chez les Nets avec D’Angelo Russell, Caris LeVert (aujourd’hui à Cleveland), Jarrett Allen (aux Cavs aussi) et Cie, se faisant ainsi une belle réputation en tant que développeur de talents en NBA.

Les Cavaliers pensent qu’il a tout ce qu’il faut pour faire de même dans l’Ohio.

___________

Sources texte : ESPN / The Athletic

Pour aller plus loin :