Chicago Bulls : DeMar DeRozan sur le départ, Nikola Vucevic échangé ?

Après trois ans d’immobilisme et un projet qui patine, les Chicago Bulls semblent enfin décidés à chambouler leur effectif. DeMar DeRozan, agent-libre, devrait quitter la franchise, qui pourrait en profiter pour chercher une porte de sortie à Nikola Vucevic.

Libre de tout contrat, DeMar DeRozan ne devrait pas prolonger son aventure à Chicago. Selon les informations rapportées par l’insider Chris Haynes, les derniers bruits de couloirs laissent imaginer que le vétéran qui fêtera ses 35 ans au mois d’août ne portera pas la tunique rouge en octobre prochain. Les Bulls, qui l’avaient récupéré lors de l’été 2021, n’envisageraient pas de lui proposer une nouveau contrat de plusieurs années.

Malgré sa nouvelle saison à 24 points de moyenne, DeRozan ne s’inscrit pas dans le futur projet de reconstruction dans l’Illinois. Alors qu’un départ à la Free Agency est presque l’unique scénario envisageable, un sign-and-trade serait toujours possible selon K.C. Johnson.

DeMar DeRozan will not re-sign with the Bulls, per @ChrisBHaynes.

Chicago now can fully embrace a rebuild while DeRozan has the opportunity to join a contender.

Mais le départ probable de DeMar DeRozan pourrait également s’accompagner de celui de Nikola Vucevic. Le pivot de bientôt 34 ans est lui toujours sous contrat, prolongé autour de 20 millions de dollars l’année jusqu’en 2025-26. Alors que les Chicago Bulls s’orientent plutôt vers une reconstruction, son âge et ses problèmes d’adresse à 3-points (32% depuis son arrivée à Chicago en 2021) ne font pas de lui un élément intouchable de l’effectif. Le salaire du Monténégrin faciliterait un échange potentiel contre des tours de draft ou des joueurs plus jeunes.

The #Bulls will attempt to trade Nikola Vucevic once DeMar DeRozan officially leaves in free agency, per @MikeAScotto pic.twitter.com/GFuSdeb1eZ

Avec Josh Giddey, Matas Buzelis et Jalen Smith récemment arrivés dans la franchise, les Bulls devraient chercher à conserver un choix de draft dans le top 10 en 2024-25 pour éviter qu’il ne passe à San Antonio à cause du sign-and-trade de… DeMar DeRozan en 2021.

Source texte : Bleacher Report, Chris Haynes