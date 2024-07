Walker Kessler pour remplacer Isaiah Hartenstein aux Knicks ?

À New York, ça faisait un moment qu’on se doutait qu’Isaiah Hartenstein partirait à la fin de la saison, faute de pouvoir lui proposer un contrat à sa hauteur après avoir récupéré Mikal Bridges. Pour remplacer l’Américano-Allemand, plusieurs pistes. Et la principale mène à Walker Kessler.

Le mieux que New York pouvait proposer, c’est 72 millions sur quatre ans. Logique qu’après son énorme saison, Isaiah Hartenstein ait préféré les 87 millions sur trois ans du Thunder, premier seed de l’Ouest. Hartenstein était devenu l’un des joueurs les plus importants de l’équipe new-yorkaise, son départ ne va pas être facile à combler.

Avec l’effectif actuel, quelles solutions ? Faire revenir Mitchell Robinson, souvent blessé, en titulaire ? Jouer small ball avec Julius Randle en pivot ? Il y a bien l’idée de promouvoir Precious Achiuwa à un spot de titulaire, mais cela paraît un peu prématuré, même si l’intérieur serait chaud pour retourner à New York. Non, c’est bien autour d’un trade que devrait se jouer le futur du poste cinq à New York.

Goga Bitadze, Andre Drummond et Jonas Valanciunas, tous des cibles de New York pour la saison à venir, ont chacun accepté des offres ailleurs. Aujourd’hui, deux nouvelles pistes pour les Knicks : Walker Kessler et Nick Richards. Avec 10 millions restants sur son contrat et une dernière saison solide aux Hornets (9,7 points, 8 rebonds et 1,1 contre par match en 26 minutes), Richards pourrait être une option en cas d’échec dans le projet principal : Walker Kessler.

“Knicks have also made inquiries on trade market, showing interest in Jazz C Walker Kessler, league sources told HoopsHype, along w Hornets center Nick Richards…There’s a belief from rival executives that Utah would listen to trade calls for Kessler”

MORE https://t.co/NevRQUbwUQ pic.twitter.com/aibhNbpW93

— New York Basketball (@NBA_NewYork) July 2, 2024

Moins en vue cette saison au Jazz, quand bien même il a fini la saison en tant que deuxième meilleur contreur de la ligue, Walker Kessler ne serait plus intouchable comme c’était le cas auparavant à Utah. Il n’a été titularisé que pour 22 matchs cette saison. A New York, la production devrait être satisfaisante au rebond et en défense. Mais pour ce qui est de l’autre côté du terrain, ça reste à voir. Quand bien même il a été efficace par moments, on sait qu’il aura du mal à apporter autant qu’Hartenstein. Malgré cela, on voit mal un autre candidat au poste cinq qui serait un aussi bon fit pour l’année prochaine à New York. Kessler en orange et bleu, il faudra garder un œil là-dessus.

Encore un poste cinq à aller chercher et l’inter-saison de New York sera proche de la perfection. Nul doute que Walker Kessler s’épanouirait parfaitement dans le basket de Tom Thibodeau – pour peu que les blessures l’épargnent – et que Big Apple représenterait un spot de développement idéal pour lui. En tout cas à New York, on croise les doigts pour mettre le grapin sur le grand mormon.

Source texte : HoopsHype