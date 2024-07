Pour les grands débuts de la Salt Lake City Summer League 2024, sophomores, rookies et habitués de la G League se sont testés au Delta Center de Utah. Voici ce qu’il faut retenir du Day 1 !

Un grand Zach Edey bute sur la belle équipe du Jazz

Attendu pour ses débuts, Zach Edey n’a pas déçu. Au-delà de son match ultra-dominant des deux côtés du terrain (14 points, 15 rebonds et 4 contres), le pivot n’a pas raté grand-chose et a surgi depuis la ligne des lancers-francs pour claquer la claquette qui arrache les prolongations au buzzer. Ses mouvements au poste sur Walker Kessler sont déjà suffisants pour faire taire les rageux. GG Jackson s’est lui aussi régalé par séquences au poste 4 malgré un 0/10 de loin qui pique les yeux, tandis que Scottie Pippen Jr. (21 points, 5 passes) a rappelé qu’il pouvait imiter son papa quand l’audimat ne dépasse pas 3 viewers.

Zach Edey posts a double-double and tips in a last second shot to force OT in his first Summer League game with the Grizzlies 🙌

14 PTS

15 REB

4 BLK

An impressive start for the 9th pick in the 2024 NBA Draft… pic.twitter.com/vgoumIeeNq

— NBA (@NBA) July 9, 2024

Mais côté Jazz, le beau roster de jeunots a confirmé être chargé en talents. En tête, Keyonte George, qui a marqué 30 points en ne rentrant que… 5 shoots sur 21. Mais avec un 17/19 depuis la ligne, dont la paire pour sceller le destin de la rencontre, le sophomore a démarré sur les chapeaux de roues. Il reste que la vraie satisfaction du soir s’appelle Isaiah Collier. Le meneur, qui a glissé au 29e choix à la Draft 2024, a montré des qualités dans tous les secteurs du jeu, notamment à 3-points. Avec 14 points (2/5 de loin), 6 rebonds, 6 passes et 3 interceptions en sortie de banc, la copie est plus que propre pour une entrée en Summer League. Si Cody Williams et Kyle Filipowski ont été plus discrets avec moins de temps de jeu, Will Hardy doit être plutôt conquis par les pépites de son roster pour la saison à venir.

No hesitation on the pull up 3 from Isaiah Collier. pic.twitter.com/VsMpMsLpsJ

— Steve Jones Jr. (@stevejones20) July 9, 2024

Ricky Council IV se régale, les joies de la Summer League

Ricky Council IV est un pur joueur de basket. Sa saison rookie réussie chez les 76ers pour un joueur non-drafté en témoignait, adresse et explosivité sont au menu tous les jours ou presque. Avec 29 points – dont 19 dans le quatrième quart – 8 rebonds et 5 bombinettes depuis le parking, il était l’étoile la plus brillante sur le parquet. La bonne première de Jared McCain, malgré un zéro pointé à 3-points, ou du pivot Adem Bona dans son registre ont également permis à Philly de s’imposer.

Ricky Council IV (29 PTS, 5 3PM) dropped 19 PTS in the 4Q 🤯

Went TAKEOVER MODE 🔥 pic.twitter.com/2YJc426V06

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 9, 2024

A OKC, Sam Presti doit savourer le match de Dillon Jones, récupéré en 26e choix de la Draft 2024. Malgré un souci d’adresse, il frôle le triple-double avec 9 points, 10 rebonds et 7 passes et s’est montré comme l’un des joueurs les plus à l’aise sur le parquet. Ousmane Dieng, fraîchement rentré de la préparation de l’équipe de France, a réussi à exister sans être en réussite au tir (10 points, 6 rebonds, 5 passes).

Just an assortment of clips from Dillon Jones Summer League debut I thought overall his feel for the game stood out. Really did a good job creating looks for himself and making the right reads with the ball in his hands. Jones plays at his own pace. pic.twitter.com/iiwvVi5bw1

— Rylan Stiles (@Rylan_Stiles) July 9, 2024