On connait depuis hier les rosters définitifs qui défendront les couleurs de la France aux Jeux Olympiques, tant en 5×5 qu’en 3×3, tant chez les filles que chez les gars. Pour l’Équipe de France féminine de 3×3 la sélection ne faisait guère de doutes, et les quatre filles appelées par Yann Julien vont pouvoir se tester une dernière fois à partir de ce soir, à Bordeaux, dans le cadre des Women’s series.

Laetitia Guapo, Hortense Limousin, Myriam Djekoundade, Marie-Eve Paget. Ces quatre-là ont vu du pays, se connaissent par cœur, et elles sont même championnes du monde en 2022. Toutes les quatre, déjà. Cet été par contre, on passe encore un level en terme de legacy à construire, avec des Jeux olympiques à jouer à domicile, une phrase que ne peuvent prononcer, environ, que 4 personnes sur 200 millions.

Avant de partir pour Paris en tout cas, Place de la Concorde du 30 juillet au 5 août, avec TrashTalk sur place faut-il vous le rappeler, “nos” quatre championnes s’offrent donc un dernier test international ce soir et demain, à Bordeaux, dans le cadre des Women’s series, sorte de circuit ATP du basket 3×3 féminin. Les Françaises y sont deuxièmes, grâce à trois victoires sur les quatre tournois qu’elles y ont disputé, et elles devraient d’ailleurs reprendre la première classe du ranking puisque les n°1, le Canada, sont absentes. Le plateau bordelais d’ailleurs, il est assez excitant puisque, outre les Françaises, on retrouvera quelques filles qui se préparent également pour les Jeux, du côté de l’Allemagne, de l’Espagne et de l’Azerbaidjan. Parfait pour se chauffer avant la GROSSE échéance !

L’Équipe de France jouera à 18h15 et 20h face à la République Tchèque et la formation hongroise de Gyor, avant de jouer – très probablement – la phase finale demain en fin de journée. A noter également qu’une deuxième formation française – Bordeaux Ballistik – est présente, à domicile donc. Tous ces matchs sont à suivre en direct sur la chaine Youtube de la FIBA, et évidemment, on y sera !