Après avoir dégommer par plus de 20 points d’écart l’équipe allemande (sans les frères Wagner) lors de leur second match de préparation aux Jeux olympiques, les Français sont cette fois tombés face à nos voisins d’outre-Rhin. Après un gros début de match, la défense privée de Victor Wembanyama a été plus permissive, profitant notamment à Franz Wagner. Interrogé par L’Équipe après la rencontre, Nicolas Batum a pu amener des éléments de réponse sur les raisons qui expliquent l’échec des Français.

💬 Les réactions de Nicolas Batum et Matthew Strazel après la défaite de la France contre l'Allemagne

— la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) July 8, 2024

“On travaille, on avance, on a eu deux très bons matchs, ce soir c’est très bien on a fait beaucoup d’erreurs. C’est des matchs comme ça qu’il nous faut aussi pour progresser, on peut pas seulement avoir des matchs faciles. Ils ont bien joué, ils ont eu une réaction d’orgueil qu’on attendait. Il manquait un ou deux joueurs, des problèmes de faute, on a bien commencé le match également. On a perdu pas mal de ballons, on s’est un peu désorganisés en défense, mais c’est bien. Les matchs comme ça, ça doit nous servir pour la suite” – Nicolas Batum

Plutôt optimiste quant à la suite des évènements, le capitaine voit cette défaite comme une belle opportunité de bosser pour combler les quelques lacunes qu’il reste à l’effectif français.

“Garder la communication, faire en sorte que le groupe reste ensemble, qu’on continue à travailler. Pas s’enflammer… On sait qu’il faut être plus fort demain, faut monter en pourcentages demain par rapport à ce qu’on a fait ce soir. On va apprendre, on va regarder la vidéo, on va continuer à progresser. C’est une équipe qu’on va rencontrer dans un match important dans trois semaines, donc c’est une bonne chose ce qu’il s’est passé sur les dernières 72 heures, hâte de les retrouver” – Nicolas Batum

Interrogé sur l’absence surprise d’un certain Victor Wembanyama, Batman n’a pas nié l’importance qu’avait prise le géant au sein même de l’EDF, tout en rappelant qu’il ne fallait pas tomber dans une Wemby-dépendance.

"Il a manqué. Evidemment qu'il a manqué. Il apporte une présence, c'est vrai offensivement mais surtout défensivement. Même si on prend que 70 points il a quand même manqué sur beaucoup d'aspects. On va essayer quand même de gommer ça. Il faut apprendre à jouer sans lui parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver pendant les matchs. Mais on espère qu'il reviendra très vite également, donc on verra" – Nicolas Batum

Il ne faut pas être Prix Nobel pour constater que l’absence d’un Victor Wembanyama est un problème pour n’importe quelle équipe le comptant dans ses rangs. On a pu voir l’EDF réussir de belles choses collectivement, que ce soit en attaque ou en défense, mais on a également vu des trous d’airs par moments, trous d’air qu’on voit mal arriver une fois que Wemby sera présent pour faire office de second rideau en défense et de première option en attaque. Attention à ne pas tomber dans la dépendance cela dit, un foul trouble ou un pépin physique étant vite arrivés. Attention à ne pas non plus céder à la facilité et à la prévisibilité. C’est tentant de miser beaucoup sur un joueur disposant d’un tel talent, mais faisons en sorte d’avoir un jeu bien équilibré avec tout un effectif concerné, et tous les intérieurs seront bien gardés.

This Victor Wembanyama stepback off the dribble three was so ridiculous that all the commentator could do was laugh. Honestly dude, same. pic.twitter.com/OHy2i4NV2V — Nick Kalinowski (@kalidrafts) July 6, 2024

