Pas de Victor Wembanyama mais du beau monde à Montpellier quand même pour le match entre France et Allemagne. En plus du handballeur français William Accambray, on a pu voir Teddy Riner en courtside pour suivre le match des Bleus face aux frères Wagner. Et bien sûr, la flamme olympique n’était pas loin.

Il a une conférence de presse prévue demain, histoire de préparer les Jeux olympiques, l’occasion pour Teddy Riner de passer voir ses copains basketteurs avec la flamme olympique. On s’est dit à un moment que le judoka était là pour dépanner dans la raquette après le forfait de Victor Wembanyama, mais rien à voir. Le triple champion olympique, onze fois champion du monde chez les poids lourds a passé une tête dans la salle où jouaient les Bleus ce soir pour faire office de spectateur et rien de plus. Peut-être également pour faire passer un message à Dennis Schröder, à coups de regards intimidants, au cas où le meneur viendrait à faire des siennes une fois de plus. On peut vous dire que c’est le genre de menaces silencieuses qui calme.

Le colosse ceinturé de noir sera lui aussi au village olympique au mois d’août pour s’adjuger une troisième médaille d’or olympique en individuel. L’une des plus grandes stars de la délégation française.

On y est… À demain 👊🏾👊🏾🇫🇷#Tokyo2020 pic.twitter.com/j1QLODR4iL

— Teddy Riner (@teddyriner) July 29, 2021