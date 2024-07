Recrue star de l’intersaison à Duke et annoncé comme le futur first pick de la Draft NBA 2025, Cooper Flagg fait déjà tourner les têtes. Invité du camp d’entrainement de Team USA, le jeune ailier a impressionné tout son monde, joueurs comme entraineurs.

Cooper Flagg, c’est un nom qu’il faudra bien retenir cette année si vous suivez le championnat NCAA ou tout simplement si votre équipe de cœur a une chance de prendre le first pick de la prochaine Draft. La nouvelle star de Duke est en effet annoncée tout en haut de la prochaine cuvée.

La hype était déjà grande le concernant et ses récents exploits face à des stars NBA ne risquent pas de changer ça. Avant même d’avoir disputer un seul match à l’université, Flagg a été invité à s’entrainer avec Team USA cet été. Il est d’ailleurs le premier universitaire à rejoindre l’équipe nationale depuis Marcus Smart et Doug McDermott en 2013.

Ce lundi, avait lieu un petit match d’entrainement entre les stars NBA qui iront se battre pour l’or d’ici quelques semaines à Paris et la select team, où figurait donc Cooper Flagg. Et selon les retours d’ESPN, le jeune de Duke a été la révélation de la journée, s’offrant plusieurs paniers malgré des défenseurs de renom collés à son short (Bam Adebayo, Anthony Davis, Jrue Holiday).

Duke commit Cooper Flagg hits a turnaround over Celtics’ Jrue Holiday during USA Basketball scrimmage pic.twitter.com/zEIDYVVNnv

— Ben Golliver (@BenGolliver) July 8, 2024

Duke commit Cooper Flagg has taken over USA Basketball scrimmage: hits a three and then finishes a tough putback pic.twitter.com/SB3Y4fDpYt

— Ben Golliver (@BenGolliver) July 8, 2024

Si le résultat de ce match n’a évidemment pas un grand impact, puisque l’essentiel était de travailler rythme et automatismes, on notera que la Select Team a bien fait suer la nouvelle Dream Team de Team USA, laquelle s’est imposée d’un tout petit point (74-73).

USA Basketball survives a Cooper Flagg-led Select Team comeback to barely win scrimmage, 74-73. Anthony Davis with the game-saving block on the final possession. pic.twitter.com/9YUmf5UFvi

— Ben Golliver (@BenGolliver) July 8, 2024

Jamahl Mosley, coach du Magic et membre du staff de Steve Kerr, était visiblement sous le charme de la pépite de Duke.

“Il a botté des fesses ici. Il y a du respect pour ce qu’il a fait. Les gens qui ne l’ont pas vu jouer, lorsqu’il se met en place dans le jeu, voient rapidement ce qu’il peut faire”.

Jaime Jaquez Jr., joueur du Miami Heat et également membre de la Select Team ne s’attendait pas à un tel résultat de la part d’un joueur tout juste sorti du lycée.

“Pour être capable de faire ce qu’il a fait, sans même avoir joué un match universitaire, sans parler d’un match de NBA, il n’ a pas peur. Il est implacable. Et ce que l’on peut dire de lui, c’est qu’il a le don et la volonté de gagner. Il n’a pas besoin du ballon. Mais la balle trouve son chemin jusqu’à lui. C’est quelque chose qui ne s’apprend pas. Il a un excellent sens du jeu”.

Devin Booker a lui noté “l’envie” du jeune talent et le fait que cette expérience lui sera profitable pour la suite. Le mot de la fin est évidemment pour le principal intéressé, qui s’estime très chanceux d’avoir joué face aux meilleurs joueurs NBA alors qu’il n’a encore rien prouvé à la fac.

“J’ai été choqué, surpris et très excité par cette invitation. Je suis très heureux d’avoir pu tirer parti de cette opportunité et de montrer ce que je sais faire. J’étais vraiment reconnaissant de venir et d’apprendre. C’était la chose la plus importante pour moi : pouvoir apprendre et grandir, partager un gymnase avec tous ces grands noms. Des légendes”.

