Kevin Durant : “Anthony Edwards est mon joueur préféré”

En conférence de presse d’après-match, Kevin Durant a eu quelques mots pour son jeune rival Anthony Edwards. L’arrière, qui a clairement été le meilleur joueur de la série, a apparemment fait une très forte impression à KD, qui n’a pas tari d’éloges à son sujet. Gros respect entre les deux phénomènes de l’Ouest.

Kevin Durant says Anthony Edwards is his "favorite player to watch."

Ant-Man, de son côté, n’a pas perdu le Nord et a réenclenché le concours de vannes. Conscient qu’il jouera aux côtés de KD aux Jeux Olympiques de Paris 2024, il n’a pas manqué l’occasion d’annoncer la couleur à son mentor par micro interposé, par rapport au traitement qu’il comptait lui réserver au sein du vestiaire. Quand il a été interrogé par Kenny Smith sur le fait d’éliminer le joueur qu’il admire, il déclare :

“Ça m’a fait du bien, j’ai le plus grand respect pour KD, il vient et il est compétitif tous les soirs. Je regarde chacun de ses matchs depuis que j’ai cinq ans. J’ai hâte de jouer avec lui cet été, le vanner un peu et lui rappeler que je l’ai renvoyé chez lui.”

Anthony Edwards on Kevin Durant:

"I watch every last one of his games since I been about 5…excited to play with him this summer, talk a little trash let him know I sent him home."

