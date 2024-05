Il y a une semaine, les Wolves semblaient destinés à participer aux Finales de Conférence Ouest. Depuis ? Ils ont perdu trois matchs de suite contre Denver et ne sont plus qu’à une défaite d’un aller simple vers Cancun. Mais ne comptez pas sur Anthony Edwards pour perdre espoir.

“On se revoit au Game 7.”

Voilà ce qu’a balancé Ant-Man à un responsable du vestiaire à Denver, juste avant de quitter la salle des Nuggets hier. Les Wolves sont menés 3-2 face au champion en titre mais Edwards a bien l’intention de revenir dans le Colorado pour une manche décisive. Cela passera obligatoirement par un succès dans la sixième manche à Minnesota jeudi soir.

“Je suis hyper excité. C’est ça la compétition. On revient à la maison et on sera dos au mur. Ce sera fun !”

Anthony Edwards reste sur un match hyper compliqué dans le Game 5, où il a été visé sans cesse par la défense des Nuggets. L’absence de Mike Conley a fait mal et Ant-Man a peut-être sorti son match le moins accompli (18 points, 9 passes, 4 turnovers, 5/15 au tir) de sa magnifique campagne de Playoffs. “C’était la folie ce soir” a notamment déclaré Edwards après la rencontre, en parlant de la tactique défensive de Denver.

Anthony Edwards perplexed by Nuggets’ defense, leaving him passive, inaccurate and ineffective. https://t.co/pgdPJnyei8

— Jim Souhan (@SouhanStrib) May 15, 2024

La dernière fois qu’Edwards n’a pas évolué à son top niveau, il est revenu avec le couteau entre les dents pour planter 44 points sur la tête des Nuggets dans le Game 4 à Minnesota. On peut donc légitimement s’attendre à une nouvelle prestation XXL de la part d’Ant-Man demain soir, reste à voir si ça suffira pour arracher une septième manche décisive. Pour rappel, les 44 pions d’Edwards n’avaient pas suffi pour contrer le champion en titre dans le quatrième match.

Au vu du momentum actuel, du niveau de jeu all-time de Nikola Jokic et des incertitudes entourant Mike Conley, la mission s’annonce compliquée pour Anthony Edwards et les Wolves. À Ant de montrer que rien n’est impossible pour lui…

__________

Source texte : ESPN

Anthony Edwards joking with the Nuggets locker room attendant before exiting the building after Game 5.

Ant: “You jinxed us (after Game 2)”

Attendant: “I liked our chances. What do you expect me to say, Ant?”

Ant: “See you Game 7”

— Dave McMenamin (@mcten) May 15, 2024