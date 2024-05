À partir de ce samedi soir, les demi-finales de conférence vont officiellement débuter. On commence à Denver, avec le Game 1 opposant les Nuggets aux Timberwolves. Un choc qui mettra en lumière le MVP de la NBA (Nikola Jokic) et peut-être le futur visage de la Ligue (Anthony Edwards). Préparez le pop-corn !

Si la série entre Denver et Minnesota s’annonce passionnante à bien des niveaux, difficile de ne pas faire un focus sur le duel de superstars entre le Joker et Ant-Man. Le premier est au sommet de son art, le second est en pleine ascension. Autant dire que le match dans le match s’annonce immense.

“Il est incroyable. C’est vraiment un joueur dangereux. Il est très talentueux, il peut tout faire, il a tout dans son arsenal.” – Nikola Jokic sur Anthony Edwards

Anthony Edwards sort d’une série où il a mangé Devin Booker, Kevin Durant et tout le reste des Phoenix Suns. 31 points, 8 rebonds, 6 passes et 2 interceptions de moyenne à 51% au tir, avec du trashtalking en prime et des gros tomars pour terroriser l’adversaire. On savait déjà que l’arrière des Wolves avait tout d’une superstar, il a montré à tout le monde qu’il compte bien prendre le trône ASAP.

Mais sur le trône aujourd’hui, il y a Nikola Jokic.

Champion NBA et MVP des Finales la saison dernière, le Joker est revenu en réalisant une nouvelle campagne de MVP. Et dès le premier tour des Playoffs 2024 face aux Lakers (28 points, 16 rebonds, 10 passes de moyenne sur la série, lolilol), Jokic a rappelé à tout le monde qu’il faudra lui passer sur le corps avant de rêver aux sommets NBA.

“Jokic est le meilleur joueur NBA. Lors des Playoffs (2023), il a dominé tout le monde. Il a commencé avec nous, puis Phoenix, les Lakers… Il a balayé tout le monde. Quand il a bouffé AD (Anthony Davis), qui est le joueur pouvant le mieux défendre sur lui, j’ai compris qu’il était le meilleur.” – Anthony Edwards sur Jokic

Évoluant sur des postes différents et ayant des styles de jeu diamétralement opposés, Nikola Jokic et Anthony Edwards ont néanmoins la même envie de guider leur équipe vers la terre promise.

Il y a un an, lors de l’affrontement Nuggets – Wolves au premier tour des Playoffs, le Joker avait porté les siens vers une victoire 4-1. Mais ils avaient avoué aussi que l’adversaire le plus accrocheur dans leur route vers le titre, c’était Minnesota et Anthony Edwards. Un statut honorifique qui ne suffit plus à Ant-Man, bien décidé à jouer ses meilleures cartes face au Joker.

Premier round entre Jokic et Edwards cette nuit à 1h du matin. Un conseil, soyez là.