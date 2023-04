Menés 3-0 par les Nuggets dans une série comme prévu déséquilibrée, les Wolves ne voulaient pas quitter les Playoffs sur un sweep. Surtout pas devant leur public. Alors Anthony Edwards et ses copains ont sorti leur meilleur match de la série pour arracher la win 114-108, et ainsi gagner un nouveau ticket pour Denver.

Les statistiques du Game 4, c’est par ici

Ant-Man l’avait dit il y a deux jours, “cette série n’est pas finie”.

Si Anthony Edwards est un spécialiste des grandes déclarations, il était on ne peut plus sérieux pour le coup, ce qui lui a valu quelques moqueries mais heureusement il est du genre à assumer sur le terrain. Et cette nuit, l’arrière All-Star des Wolves a fait en sorte que la série se prolonge. Même si c’est juste un peu.

Auteur de 34 points, 6 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et 3 contres, Edwards a porté Minnesota dans le match le plus important de la saison. C’est lui qui a boosté son équipe dans le troisième quart-temps (remporté 32-22 par Minny) quand les Wolves sont passés de -9 à +6 après un très gros run 25-10. Mais c’est surtout lui qui, à dix secondes de la fin et alors que le score indiquait 109-108 pour les Wolves, a mis le couvercle en plantant un énorme 3-points sur la tronche d’Aaron Gordon.

ANTHONY EDWARDS.

CLUTCH. TIMBERWOLVES LEAD BY 4 ON TNT! pic.twitter.com/4uAadAeD1w — NBA (@NBA) April 24, 2023

Mais si les Wolves ont réussi à arracher la win en prolongation, ils n’auraient jamais dû arriver jusque-là pour remporter leur première victoire dans la série. Parce que quand vous menez de 12 points à moins de trois minutes de la fin d’un match de Playoffs, vous êtes censés pouvoir conclure ça proprement. Mais rien n’a été facile à Minnesota cette saison, et ce n’est pas aujourd’hui que ça changera.

Les Nuggets ont en effet planté un 12-0 aux Loups pour boucler le quatrième quart-temps, posant une énorme clim dans un Target Center qui était déjà prêt à célébrer. Comme si souvent cette année, les Wolves ont connu un trou d’air au pire moment en attaque pendant que Nikola Jokic (43 points, 11 rebonds, 6 passes) et Michael Porter Jr. prenaient feu. Denver aurait même pu réaliser le hold-up parfait si le Joker n’avait pas fait gamelle sur l’un de ses deux lancers-francs à 12 secondes de la fin.

Scenes from Denver’s improbable comeback… 11-0 run. Nuggets, Timberwolves heading to OT on TNT 🚨 pic.twitter.com/JFpbm6ob0F — NBA (@NBA) April 24, 2023

Les Wolves ne sont pas passés loin d’un très gros choke, mais ont fini par montrer du caractère pour surpasser cette fin de match foirée et forcer un Game 5 mardi à Denver. Outre Edwards, décisif dans le money-time, les Loups ont également pu compter sur… Nickeil Alexander-Walker, auteur de deux banderilles consécutives à 3-points pour creuser l’écart 107-102 en faveur de Minnesota. Mike Conley a lui terminé avec 19 points et 8 passes, Karl-Anthony Towns a ajouté 17 points – 11 rebonds avant de sortir pour 6 fautes, tandis que notre Rudy Gobert national a réalisé son gros double-double (14 points, 15 rebonds, 2 contres).

“Je suis allé chez KAT l’autre soir, on a eu une bonne discussion, je savais qu’il allait aborder ce match avec de l’énergie. Il a fait un bon boulot sur Jokic. Nickeil, Mike Conley, ils ont planté de gros shoots en prolongation, Rudy a tout donné, on ne pouvait pas demander plus.” – Anthony Edwards

Victoire Wolves, les Loups vivront encore un peu. Rendez-vous mardi pour une probable fin de série à Denver, à moins qu’Ant-Man possède un nouvel exploit en lui.