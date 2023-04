Accrochés par les Wolves, les Nuggets sont parvenus à faire la différence dans le money time grâce à leur duo Jokic – Murray. (112-109) Denver valide son billet pour le second tour des Playoffs.

Pour la feuille de stats de ce match, c’est par ici.

Obligés de l’emporter pour rester en vie dans cette série, les Wolves n’étaient pas venus dans les Rocheuses pour faire du tourisme. Chauds d’entrée de jeu et efficaces en défense sur Nikola Jokic, les coéquipiers de Rudy Gobert ont attaqué cette rencontre par le bon bout. Anthony Edwards préchauffe gentiment, côté Denver on mise sur une avalanche de briques et on se refuse à défendre.

Heureusement pour les chercheurs d’or, les premières rotations inversent un peu la dynamique, avec une belle entrée de Bruce Brown notamment. Denver semble enfin dans son match, Jamal Murray est tout simplement intenable pour réveiller les siens. La défense resserre les rangs, l’attaque devient plus fluide, Minnesota est dans le dur et Denver parvient même à reprendre le lead avant la pause. (48-47)

On repart en deuxième mi-temps avec les mêmes ingrédients, c’est à dire un Jamal Murray qui a décidé que le cercle est une piscine olympique. Nikola Jokic bien pris par la paire KAT – Gobert, le meneur prend le lead.

WHAT A SHOT BY JAMAL MURRAY 😱 📺: NBA TV | Game 5 | DEN Leads 3-1#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/a5Iopy70kV — NBA (@NBA) April 26, 2023

Défensivement, les intérieurs de Minnesota gênent bien Jokic mais ils apportent aussi du scoring de l’autre côté du terrain. À côté de ses pompes en première mi-temps, Towns offre enfin un peu d’aide à Edwards en attaque. Minny reprend les commandes mais la paire Murray – Jokic répond au run des Wolves. Ce match se joue à rien, il faudra pas compter sur un blowout cette nuit.

Bis repetita dans le money time, avec encore un mano à mano entre les deux équipes. Chaque possession compte, Karl-Anthony Towns et Nikola Jokic se répondent mais le collectif des Nuggets semble prendre le dessus petit à petit, Gordon et Porter Jr commencent à sortir de leur boîte. Pas si vite, Anthony Edwards et Alexander-Walker sont là pour ramener tout le monde à égalité. La fin de match voit Nikola Jokic enchainer plusieurs paniers importants pour remettre les siens devant. Performance mi-figue mi-raisin pour le Joker, à la fois clutch et productif mais terriblement maladroit (28 points, 17 rebonds, 12 passes, à… 8/29 au tir).

Minnesota s’arrache une fois encore pour revenir et bénéficie même d’un petit coup de pouce de Jokic. En ratant un de ses derniers lancers, le Serbe laisse les Wolves à -2 avec une ultime possession. Anthony Edwards s’élève à 3-points mais son tir rebondit sur le cercle. Il n’aura pas manqué grand chose aux visiteurs mais ce sont bien les Nuggets qui célèbrent la victoire et la qualification.