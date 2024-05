Pendant une bonne partie du Game 7 entre les Nuggets et les Wolves, Anthony Edwards n’était que l’ombre de lui-même. Mais il a réussi à sortir la tête de l’eau, notamment à travers son impact défensif. Ce n’est pas Jamal Murray qui va dire le contraire.

En voyant Anthony Edwards passer à côté de son Game 7 pendant que les Wolves prenaient 20 points de retard à Denver, on se disait qu’Ant-Man ne pouvait pas quitter la grande scène comme ça. Pas lui, pas comme ça, pas après tout ce qu’il a fait sur ces Playoffs 2024. Edwards s’est probablement dit la même chose dans sa tête lors du troisième quart-temps. Alors il a trouvé le moyen de rebondir. Par sa défense.

“Il y a plusieurs moyens de gagner un match de basket quand vous attaquez mal. Je ne suis pas un joueur unidimensionnel. Je ne suis pas qu’un gars qui score. Je suis un gars qui peut verrouiller le meilleur arrière adverse. C’est ce que j’ai fait sur Jamal (Murray) lors du troisième et quatrième quart-temps. Et c’était le tournant du match.” – Anthony Edwards, via The Athletic