Aucun des… neuf derniers MVP n’a gagné le titre NBA dans la même saison

Remporter le trophée de MVP, c’est être nommé meilleur joueur de la saison régulière NBA. Remporter une bague, c’est décrocher le Graal de tout basketteur professionnel. Mais faire les deux la même saison, ce n’est plus arrivé depuis… 2015.

Lors de la saison 2014-15, les Atlanta Hawks de Paul Millsap dominaient une Conférence Est où l’on pouvait retrouver les Chicago Bulls de Derrick Rose ou les Cavaliers de la paire LeBron – Irving. La meilleure équipe de la Ligue s’appelait Golden State, et Stephen Curry remportait son premier titre de MVP. Cyprien devenait le boss du YouTube France et Squeezie était encore au lycée. Oui, c’était une autre époque.

Cette année-là, le MVP en titre a mené son équipe jusqu’à la terre promise, exploit qui ne s’est… jamais répété depuis. Pour preuve, voici le parcours des neuf derniers lauréats :

2024 : Nikola Jokic, deuxième tour des Playoffs

2023 : Joel Embiid, deuxième tour des Playoffs

2022 : Nikola Jokic, premier tour des Playoffs

2021 : Nikola Jokic, deuxième tour des Playoffs

2020 : Giannis Antetokounmpo, deuxième tour des Playoffs

2019 : Giannis Antetokounmpo, Finales de Conférence

2018 : James Harden, Finales de Conférence

2017 : Russell Westbrook, premier tour des Playoffs

2016 : Stephen Curry, Finales NBA

Au-delà du fait d’échouer dans la mission de ramener la bague, aucun MVP en titre n’est parvenu à atteindre le stade des Finales de Conférence depuis Giannis Antetokounmpo en 2018-19, et des Finales NBA depuis Stephen Curry en 2015-16 !

Être MVP de saison régulière, le curse pour être champion NBA ?

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 20, 2024

On ne parle évidemment que de joueurs exceptionnels, qui ont pour beaucoup gagné un titre sur la période. Mais triompher l’année où l’on gagne le trophée de MVP, ça coince. MVP Curse ? On pourrait commencer à le croire. Nikola Jokic a remporté 3 trophées en 4 ans, et a décroché le titre… la seule année où il n’a pas été élu MVP.

La saison régulière et les Playoffs sont deux mondes différents. Pour ceux qui en doutaient encore, la preuve est sous vos yeux.