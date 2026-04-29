NBA Playoffs – Programme : Les Lakers veulent finir Houston, les Pistons dos au mur

Trois matchs au programme de cette nouvelle nuit de Playoffs NBA. Deux fins de séries potentielles pour le Magic et les Lakers tandis que les Cavs devront montrer un bien meilleur visage pour reprendre l’avantage sur Toronto !

3 Game 5s TONIGHT on Prime and ESPN!

🍿 Magic look to advance, Pistons seek Game 6

🍿 Raptors, Cavs battle for 3-2 lead

🍿 Lakers seek Round 2, Rockets look to extend series

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— NBA (@NBA) April 29, 2026

Pistons – Magic (1h)

Magic mène 3-1

Diffusion sur Prime Video et NBA League Pass

Est-ce que le Magic va vraiment le faire ? Est-ce que les Pistons sont si catastrophiques que ça ? Deux questions aux antipodes complets mais qui animeront tout de même ce début de soirée NBA. Orlando huitième de la Conférence Est n’est plus qu’à un petit match de faire sauter le premier. Réaction OBLIGATOIRE attendue à Detroit devant son public, sinon la Pistons Nation n’est pas prête pour la session vanne qui l’attend…

Cavaliers – Raptors (1h30)

2-2 dans la série

Diffusion sur beIN Sports et NBA League Pass

Loin d’être la série la plus excitante au vu de la purge offerte par le Game 4, mais ça reste une série serrée. Cleveland revient à la maison et devra montrer de bien meilleures intentions que sur les matchs 3 et 4 sous peine de se retrouver en très grande difficulté mené 3-2. Un réveil d’Evan Mobley ? Le retour du vrai Playoffs Mitchell ? Peu importe, mais les Cavs doivent être à la hauteur face à leur public !

Lakers – Rockets (4h)

Lakers mènent 3-1

Diffusion sur beIN Sports et NBA League Pass

Austin Reaves devrait être de retour ce soir pour les Angelinos tandis que KD lui restera sur le banc de touche pour la troisième rencontre consécutive. Les Lakers reviennent à Los Angeles avec plus qu’un match à remporter. Honnêtement vu les conditions, ce soir semble être la parfaite soirée pour clore cette série une bonne fois pour toute.

Le NBA Injury Report pour les matchs de ce soir